„Azt mondták, csak puffadás – most már azt sem tudjuk, mennyi ideje van hátra”

puffadás
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 30. 22:00
betegségrák
Nem vették elég komolyan a bajt. Puffadásból rémálommá változott egy nő élete.

Lauren Carey, egy 30 éves, brit, Surrey-ben élő nő ritka és agresszív rákbetegséggel küzd, amelyet a család szerint kétszer is félrediagnosztizáltak. A fiatal nő bajait először húgyúti fertőzéssel, majd IBS-sel vagy ételintoleranciával, puffadással magyarázták, mielőtt a vizsgálatok végül igazolták a laphámsejtes hólyagdaganatot. Mire a biopszia kimutatta a valós okot, a rák már előrehaladott állapotban volt.

Woman, 30, fundraises to tick off bucket list after devastating cancer diagnosis
Puffadásnak hitték Lauren haláos betegségét  Fotó: Northfoto

Egyszerű puffadásnak hitték a halálos betegséget

Lauren hólyagexstrophiával született, és gyermekkora óta katétert használ. Három éve diagnosztizálták nála a daganatot, ekkor eltávolították a hólyagját és sztómát kapott. A család azt hitte, a műtét megállítja a betegség terjedését, ám a múlt hónapban kiderült, hogy a rák visszatért, és átterjedt a medencéjére és a hasüregére. További kezelési lehetőség nincs.

Húga, a 28 éves Megan szerint Lauren panaszait sokáig nem vették elég komolyan. 

„Folyton antibiotikumot kapott, és hazaküldték. Ha érzed, hogy valami nincs rendben, ne hagyd magad lerázni”

 – mondta. 

Lauren korábbi hasi csomóját fertőzésnek hitték, és a család az NHS (brit egészségügyi rendszer) alkalmazásában látta először, hogy palliatív ellátásra utalták.

„Azt mondták, csak puffadás – most már azt sem tudjuk, mennyi ideje van hátra!”

Megan szerint mivel nem tudni, mennyi ideje maradt Laurennek, ezért bakancslistát készítettek. A célok között szerepel egy családi utazás Butlinsbe, egy éjszaka a Port Lympne szafari park lodge-aiban és egy Dermot Kennedy-koncert. A GoFundMe-gyűjtés már több mint ezer fontnál tart, írja a Mirror. 

A háziorvosi praxis, amely Lauren ellátását végzi, közleményében részvétét fejezte ki, és jelezte: készen állnak meghallgatni és támogatni a családot ebben a rendkívül nehéz időszakban.

 

