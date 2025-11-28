„Anya, ég a szívem” – meghalt egy 6 éves kisfiú, akinek száraz köhögése volt, miután az orvosok rossz adag gyógyszert adtak neki

Benício Xavier de Freitas hat egymást követő szívleállást szenvedett a kórházban, miután rosszul lett és elsápadt. A beszámolók szerint háromszor kapott 3 ml intravénás adrenalint 30 perces időközökkel, amikor feltételezett gégegyulladás miatt kórházba szállították.
A kisfiú – aki a család egyetlen gyermeke volt – közvetlenül az első adag beadása után lett rosszul, és görcsösen rángatózva azt mondta édesanyjának:
Anya, ég a szívem.
A brazíliai Manaus kórházában tett minden erőfeszítés ellenére Benício vasárnap, november 23-án hajnali 2:55-kor elhunyt. A nővért, aki felírta az intravénás adrenalint, azóta felfüggesztették, és vizsgálat indult az ügyben.
Benício édesapja, Bruno így nyilatkozott:
Azt mondta, rendszerhiba és ápolói hiba történt. De mindent ő írt fel. Az adagolás egyértelműen szerepelt a lapon. A fiamnak csak száraz köhögése volt. Ez az adag egy szívrohamot elszenvedő betegnek való. Tisztában vagyunk vele, hogy rendkívül súlyos hibát követtek el.
Az orvosok orrspray-t és szirupot is adtak a kisfiúnak, amikor szülei szombaton kórházba vitték. Az édesapa felidézte, hogyan romlott Benício állapota ezeket követően, valamint az első intravénás adrenalinadag beadása után:
Azonnal elsápadt. Az arca elfehéredett, a lábfeje besárgult, az orra és a szeme kivörösödött. Rángatózott, és azt mondta: „Anya, ég a szívem”.
A megtört édesapa szerint a kis Beníciót gyorsan az intenzív osztályra vitték, de véroxigénszintje így is drasztikusan lecsökkent. Este 11 óra körül intubálták, de a szervezete rosszul reagált a beavatkozásra. Az orvosok ötször sikeresen újraélesztették, de sajnos a hatodik szívleállásnál már nem tudták megmenteni.
Úgy tudni, hogy a kórház vizsgálatot indított, amelynek idejére egy ápolónőt felfüggesztettek. A rendőrség és a Regionális Orvosi Tanács is vizsgálódik – írja a Mirror.
