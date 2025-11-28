„Anya, ég a szívem” – meghalt egy 6 éves kisfiú, akinek száraz köhögése volt, miután az orvosok rossz adag gyógyszert adtak neki

Benício Xavier de Freitas hat egymást követő szívleállást szenvedett a kórházban, miután rosszul lett és elsápadt. A beszámolók szerint háromszor kapott 3 ml intravénás adrenalint 30 perces időközökkel, amikor feltételezett gégegyulladás miatt kórházba szállították.

Meghalt egy hatéves kisfiú, akinek száraz köhögése volt Fotó: Unsplash (Illusztráció)

A kisfiú – aki a család egyetlen gyermeke volt – közvetlenül az első adag beadása után lett rosszul, és görcsösen rángatózva azt mondta édesanyjának:

Anya, ég a szívem.

A brazíliai Manaus kórházában tett minden erőfeszítés ellenére Benício vasárnap, november 23-án hajnali 2:55-kor elhunyt. A nővért, aki felírta az intravénás adrenalint, azóta felfüggesztették, és vizsgálat indult az ügyben.

Benício édesapja, Bruno így nyilatkozott:

Azt mondta, rendszerhiba és ápolói hiba történt. De mindent ő írt fel. Az adagolás egyértelműen szerepelt a lapon. A fiamnak csak száraz köhögése volt. Ez az adag egy szívrohamot elszenvedő betegnek való. Tisztában vagyunk vele, hogy rendkívül súlyos hibát követtek el.

Az orvosok orrspray-t és szirupot is adtak a kisfiúnak, amikor szülei szombaton kórházba vitték. Az édesapa felidézte, hogyan romlott Benício állapota ezeket követően, valamint az első intravénás adrenalinadag beadása után:

Azonnal elsápadt. Az arca elfehéredett, a lábfeje besárgult, az orra és a szeme kivörösödött. Rángatózott, és azt mondta: „Anya, ég a szívem”.

A megtört édesapa szerint a kis Beníciót gyorsan az intenzív osztályra vitték, de véroxigénszintje így is drasztikusan lecsökkent. Este 11 óra körül intubálták, de a szervezete rosszul reagált a beavatkozásra. Az orvosok ötször sikeresen újraélesztették, de sajnos a hatodik szívleállásnál már nem tudták megmenteni.

Úgy tudni, hogy a kórház vizsgálatot indított, amelynek idejére egy ápolónőt felfüggesztettek. A rendőrség és a Regionális Orvosi Tanács is vizsgálódik – írja a Mirror.