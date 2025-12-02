Majdnem meghalt egy 8 éves kisfiú áramütés miatt - az ágyon hagyott telefon töltője miatt történt kis híján tragédia

Áramütés végzett majdnem egy kisfiúval, miután a nyakláncán keresztül rázta meg a telefontöltője. A gyereknek volt annyi lélekjelenléte, hogy megszabaduljon a nyakláncától, majd segítséget hívott.

A kis Lorenzo hatalmas lélekjelenléte mentette meg őt a halálos áramütéstől

Fotó: GoFundMe/Be a part of Lorenzo's fearless fight!

Áramütés miatt kellett bőrátültetésen átesnie

Egy 8 éves kisfiú majdnem életét vesztette miután alvás közben rázta meg a telefontöltője. Lorenzo Lopez telefonjának töltője lazán volt bedugva a konnektorba, miközben az ágyon feküdt mellette. A tragédia akkor történt, amikor a kis Lorenzo megfordult alvás közben, és a nyaklánca „a hosszabbító és a töltő közötti rés közé esett, ami megrázta” - állítja a kisfiú édesanyja, Kourtney Pendleton a KWCH-nak.

A kisfiú is megszólalt az őt ért baleset kapcsán, elmondta, hogy forróságot érzett a nyakában, ekkor megpróbált sikítani, de az áramütés miatt erre már nem volt lehetősége. Végül valahogy sikerült megszabadulnia a nyaklánctól, és csak ezután tudott segítséget kérni. Így emlékszik a majdnem tragédiába fulladt esetre:

Káosz volt. Azt hittem, hogy meghalok.

Az édesanyjának az egyik kórházi dolgozó azt mondta, hogy ha a kisfiú nem veszi le magáról a nyakláncot, az áramütés akár halálos is lehetett volna. „Azt hiszem, megmentettem magam, és örülök ennek” – mondta a 8 éves Lopez.

Az incidens után azonnal kórházba szállították, ahol bőrátültetésen esett át, melynek felépüléséről így beszélt az édesanya:

Lorenzo túlélte a bőrátültetési műtétet, és bár most nagyon fáj neki, minden pillanatban nagy bátorsággal küzd. Ez egy nagyon nehéz és érzelmes utazás volt, de olyan erővel kapaszkodik, ami mindannyiunkat inspirál.

S bár a kisfiú még mindig kórházi ellátás alatt áll, az édesanya arra kéri a szülőket, hogy tartsák távol az elektronikai eszközöket a gyermekek ágyától. - olvasható a People magazinban.