Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
1°C Székesfehérvár

Melinda, Vivien névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Majdnem meghalt egy 8 éves kisfiú áramütés miatt - az ágyon hagyott telefon töltője miatt történt kis híján tragédia

súlyos áramütés
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 02. 18:15
kisfiúbaleset
Saját életét mentette meg egy 8 éves kisfiú, aki a nyakláncán keresztül sérült meg. Szerencséje volt, hogy túlélte a majdnem halálos áramütést.

Áramütés végzett majdnem egy kisfiúval, miután a nyakláncán keresztül rázta meg a telefontöltője. A gyereknek volt annyi lélekjelenléte, hogy megszabaduljon a nyakláncától, majd segítséget hívott. 

A kis Lorenzo hatalmas lélekjelenléte mentette meg őt a halálos áramütéstől.
A kis Lorenzo hatalmas lélekjelenléte mentette meg őt a halálos áramütéstől
Fotó: GoFundMe/Be a part of Lorenzo's fearless fight!

Áramütés miatt kellett bőrátültetésen átesnie

Egy 8 éves kisfiú majdnem életét vesztette miután alvás közben rázta meg a telefontöltője. Lorenzo Lopez telefonjának töltője lazán volt bedugva a konnektorba, miközben az ágyon feküdt mellette. A tragédia akkor történt, amikor a kis Lorenzo megfordult alvás közben, és a nyaklánca „a hosszabbító és a töltő közötti rés közé esett, ami megrázta” - állítja a kisfiú édesanyja, Kourtney Pendleton a KWCH-nak. 

A kisfiú is megszólalt az őt ért baleset kapcsán, elmondta, hogy forróságot érzett a nyakában, ekkor megpróbált sikítani, de az áramütés miatt erre már nem volt lehetősége. Végül valahogy sikerült megszabadulnia a nyaklánctól, és csak ezután tudott segítséget kérni. Így emlékszik a majdnem tragédiába fulladt esetre: 

Káosz volt. Azt hittem, hogy meghalok.

Az édesanyjának az egyik kórházi dolgozó azt mondta, hogy ha a kisfiú nem veszi le magáról a nyakláncot, az áramütés akár halálos is lehetett volna. „Azt hiszem, megmentettem magam, és örülök ennek” – mondta a 8 éves Lopez. 

Az incidens után azonnal kórházba szállították, ahol bőrátültetésen esett át, melynek felépüléséről így beszélt az édesanya: 

Lorenzo túlélte a bőrátültetési műtétet, és bár most nagyon fáj neki, minden pillanatban nagy bátorsággal küzd. Ez egy nagyon nehéz és érzelmes utazás volt, de olyan erővel kapaszkodik, ami mindannyiunkat inspirál.

S bár a kisfiú még mindig kórházi ellátás alatt áll, az édesanya arra kéri a szülőket, hogy tartsák távol az elektronikai eszközöket a gyermekek ágyától.  - olvasható a People magazinban.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu