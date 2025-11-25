Borzalmas tragédia Sárváron: a férje után halt a feleség

Hatalmas lángokkal égett egy családi ház hétfőn (november 24.) Sárváron. A környékbeliek döbbenten tekintgettek az ablakok felé, ahonnan furcsa, tűzijátékhoz és robbanáshoz hasonló hangokat hallottak. Mire odaértek, a vér is meghűlt az ereikben, ugyanis az ablakokon vastagon áramlott a füst, bent pedig lángok nyaldosták a szobákat. Az ott élő középkorú asszony háza ekkor már szinte teljes terjedelmében égett.
A helyiek közül többen is felfigyeltek a rémisztő jelenetre és rögvest tárcsázták a tűzoltókat. Ők hamarosan a helyszínre értek és nagy erőkkel megkezdték az oltási munkálatokat.
Bár a kis családi házikó körül terjengő tüzet eloltották, amikor a tűzoltók behatoltak a lakásba, ők is megdöbbentek: az egyik szobában ugyanis egy nő feküdt. Életét már nem lehetett megmenteni: a tűz fogságában halt meg.
A helyiek elborzadtak, különösen azért, mert a tragédiát csak tetézi, hogy az asszony alig egy hónapja temette el szeretett férjét, aki pontosan ugyanebben a házban hunyt el, hasonlóan hátborzongató körülmények között. A 112 Press úgy tudja, hogy a férfi szintén abban a szobában halt meg, ő halálos áramütést szenvedett.
Bár a településen azonnal találgatni kezdtek, vélhetően ez esetben is borzalmas baleset történt: a család ugyanis kályhával fűtötte be otthonát, nagy a valószínűsége annak, hogy az első lángnyelvek innen csaptak ki, ami pillanatokon belül lángra lobbantotta a bútorokat, a tűz pedig elárasztotta a szobát. Az asszony valószínűleg utolsó erejével megpróbált kimenekülni a szobából, de a mindenhol terjengő füst megbénította és elájult.
A tűz nem terjedt tovább az erdős-bokros környezeten: a tűzoltók időben megfékezték a lángok terjedését, egy gázpalackot pedig szintén időben vittek ki a házból. A helyszínre, úgy tudni, a rendőrség is kiérkezett, vizsgálják az eset körülményeit.
