Tisza-AdóHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Katalin névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Borzalmas tragédia Sárváron: a férje után halt a feleség

Sárvár
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 25. 20:00
áramütésházaspártragédiatűz
Alig egy hónap alatt egy házaspár mindkét tagja brutális módon vesztette életét, méghozzá ugyanannak a háznak szinte ugyanazon pontján. A sárvári férjet ugyanis közel egy hónapja rázta halálra az áram, míg hétfőn felesége bennégett otthonában.

Hatalmas lángokkal égett egy családi ház hétfőn (november 24.) Sárváron. A környékbeliek döbbenten tekintgettek az ablakok felé, ahonnan furcsa, tűzijátékhoz és robbanáshoz hasonló hangokat hallottak. Mire odaértek, a vér is meghűlt az ereikben, ugyanis az ablakokon vastagon áramlott a füst, bent pedig lángok nyaldosták a szobákat. Az ott élő középkorú asszony háza ekkor már szinte teljes terjedelmében égett.

A sárvári házaspár három hét különbséggel hunyt el.
A sárvári férfi alig egy hónapja hunyt el, őt halálra rázta az áram. Most felesége ugyanott szenvedett halálos balesetet, amikor otthona kigyulladt
Fotó: Képünk illusztráció: unsplash.com

Három hét különbséggel, kísérteties módon hunyt el a sárvári házaspár

A helyiek közül többen is felfigyeltek a rémisztő jelenetre és rögvest tárcsázták a tűzoltókat. Ők hamarosan a helyszínre értek és nagy erőkkel megkezdték az oltási munkálatokat. 

Bár a kis családi házikó körül terjengő tüzet eloltották, amikor a tűzoltók behatoltak a lakásba, ők is megdöbbentek: az egyik szobában ugyanis egy nő feküdt. Életét már nem lehetett megmenteni: a tűz fogságában halt meg.

A helyiek elborzadtak, különösen azért, mert a tragédiát csak tetézi, hogy az asszony alig egy hónapja temette el szeretett férjét, aki pontosan ugyanebben a házban hunyt el, hasonlóan hátborzongató körülmények között. A 112 Press úgy tudja, hogy a férfi szintén abban a szobában halt meg, ő halálos áramütést szenvedett. 

Bár a településen azonnal találgatni kezdtek, vélhetően ez esetben is borzalmas baleset történt: a család ugyanis kályhával fűtötte be otthonát, nagy a valószínűsége annak, hogy az első lángnyelvek innen csaptak ki, ami pillanatokon belül lángra lobbantotta a bútorokat, a tűz pedig elárasztotta a szobát. Az asszony valószínűleg utolsó erejével megpróbált kimenekülni a szobából, de a mindenhol terjengő füst megbénította és elájult. 

A tűz nem terjedt tovább az erdős-bokros környezeten: a tűzoltók időben megfékezték a lángok terjedését, egy gázpalackot pedig szintén időben vittek ki a házból. A helyszínre, úgy tudni, a rendőrség is kiérkezett, vizsgálják az eset körülményeit. 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu