Borzalmas tragédia Sárváron: a férje után halt a feleség

Hatalmas lángokkal égett egy családi ház hétfőn (november 24.) Sárváron. A környékbeliek döbbenten tekintgettek az ablakok felé, ahonnan furcsa, tűzijátékhoz és robbanáshoz hasonló hangokat hallottak. Mire odaértek, a vér is meghűlt az ereikben, ugyanis az ablakokon vastagon áramlott a füst, bent pedig lángok nyaldosták a szobákat. Az ott élő középkorú asszony háza ekkor már szinte teljes terjedelmében égett.

A sárvári férfi alig egy hónapja hunyt el, őt halálra rázta az áram. Most felesége ugyanott szenvedett halálos balesetet, amikor otthona kigyulladt

Három hét különbséggel, kísérteties módon hunyt el a sárvári házaspár

A helyiek közül többen is felfigyeltek a rémisztő jelenetre és rögvest tárcsázták a tűzoltókat. Ők hamarosan a helyszínre értek és nagy erőkkel megkezdték az oltási munkálatokat.

Bár a kis családi házikó körül terjengő tüzet eloltották, amikor a tűzoltók behatoltak a lakásba, ők is megdöbbentek: az egyik szobában ugyanis egy nő feküdt. Életét már nem lehetett megmenteni: a tűz fogságában halt meg.

A helyiek elborzadtak, különösen azért, mert a tragédiát csak tetézi, hogy az asszony alig egy hónapja temette el szeretett férjét, aki pontosan ugyanebben a házban hunyt el, hasonlóan hátborzongató körülmények között. A 112 Press úgy tudja, hogy a férfi szintén abban a szobában halt meg, ő halálos áramütést szenvedett.

Bár a településen azonnal találgatni kezdtek, vélhetően ez esetben is borzalmas baleset történt: a család ugyanis kályhával fűtötte be otthonát, nagy a valószínűsége annak, hogy az első lángnyelvek innen csaptak ki, ami pillanatokon belül lángra lobbantotta a bútorokat, a tűz pedig elárasztotta a szobát. Az asszony valószínűleg utolsó erejével megpróbált kimenekülni a szobából, de a mindenhol terjengő füst megbénította és elájult.

A tűz nem terjedt tovább az erdős-bokros környezeten: a tűzoltók időben megfékezték a lángok terjedését, egy gázpalackot pedig szintén időben vittek ki a házból. A helyszínre, úgy tudni, a rendőrség is kiérkezett, vizsgálják az eset körülményeit.