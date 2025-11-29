Eltűnt az óceán felett a „Végítélet-gépe” – rejtélyes küldetés közben veszett nyoma

Az Egyesült Államok haditengerészetének egyik legfontosabb, nukleáris vészhelyzetre tervezett repülőgépe, az E–6B Mercury péntek délelőtt egyszerűen eltűnt a radarképernyőkről, miután egy érzékeny transzatlanti küldetésre indult. A „Doomsday plane”-ként („Végítélet-gépe”) emlegetett gép azt a feladatot látja el, hogy nukleáris támadás esetén is biztosítsa a kapcsolatot az elnök, a katonai vezetés és a stratégiai haderők között.

Rejtélyesen tűnt el a „Végítélet-gépe”

Fotó: Anterovium / 123RF

A „Végítélet-gépe” a legmodernebb technológiával van felszerelve

A repülő a marylandi Patuxent River légibázisról szállt fel 8:30 körül, majd a megszokott útvonalon haladt a Chesapeake-öböl felett, Norfolk közelében elhagyva a szárazföldet. Körülbelül 60 mérföldre a Virginia Capes vonaltól azonban a transzpondere lekapcsolt, ami titkos katonai műveletek esetén bevett gyakorlat, de kívülről úgy tűnik, mintha a gép „eltűnne”.

Az E–6B Mercury a TACAMO-program része (Take Charge and Move Out), amelynek célja, hogy még egy globális nukleáris konfliktus idején is életben tartsa a kommunikációs láncot a tengeralattjárók, bombázók és rakétasilók felé. A repülők több kilométer hosszú antennát engednek ki az óceán felett, és órákon át köröznek, miközben titkos üzeneteket továbbítanak a stratégiai erőknek.

A Mercury-t úgy tervezték, hogy túléljen egy masszív elektromágneses impulzust is, amely egy nukleáris robbanás után kiütné a modern digitális rendszereket. Ezért a fedélzeten nagyrészt analóg technológia működik, amelyet nem fenyeget az ilyen típusú meghibásodás.

Az eltűnés különösen figyelemre méltó, mert a hálaadási ünnepek ideje alatt általában csökken az aktív stratégiai repülések száma, majd hirtelen visszaáll a teljes készenlét. A Mercury-flotta rendszeresen hajt végre rejtélyes, távoli köröző repüléseket. Idén márciusban például több gépet is észleltek, amint Oklahoma felől az omahai Offutt légibázis körül repültek, amely az Egyesült Államok nukleáris kommunikációs központja.

A pénteki küldetés céljáról semmit nem közöltek, és egyelőre nem tudni, mikor kerül újra elő a nyilvános radarrendszerekben. A „Végítélet-gépe” azonban továbbra is az amerikai nukleáris stratégia egyik legkritikusabb eleme – így minden egyes eltűnése újabb találgatásokat indít el, írja a Daily Mail.