Tisza-AdóHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
1°C Székesfehérvár

Stefánia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Orbán Viktor fotókat tett közzé: erről tárgyalt Moszkvában

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 28. 15:40 / FRISSÍTÉS: 2025. november 28. 15:42
Vlagyimir PutyinMoszkva
A magyar családok érdekében zajlott a megbeszélés.
Bors
A szerző cikkei

Vlagyimir Putyin orosz elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök a Kremlben folytatott tárgyalásokon megvitatta Ukrajna körül kialakult helyzetet, valamint a két ország közötti kapcsolatokat. Az orosz elnök arról számolt be, hogy az Oroszország és az Egyesült Államok közötti csúcstalálkozó megtartását Budapesten Donald Trump, az USA elnöke javasolta. Orbán Viktor pedig most fotók kíséretében emelte ki a megbeszélés fókuszát:

Tárgyalás Putyin elnök úrral.
Középpontban a magyar családok biztonságos és megfizethető energiaellátása.

- írta a miniszterelnök.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu