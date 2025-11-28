Orbán Viktor fotókat tett közzé: erről tárgyalt Moszkvában

Vlagyimir Putyin orosz elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök a Kremlben folytatott tárgyalásokon megvitatta Ukrajna körül kialakult helyzetet, valamint a két ország közötti kapcsolatokat. Az orosz elnök arról számolt be, hogy az Oroszország és az Egyesült Államok közötti csúcstalálkozó megtartását Budapesten Donald Trump, az USA elnöke javasolta. Orbán Viktor pedig most fotók kíséretében emelte ki a megbeszélés fókuszát:

Tárgyalás Putyin elnök úrral.

Középpontban a magyar családok biztonságos és megfizethető energiaellátása.

- írta a miniszterelnök.