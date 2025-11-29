Maratoni evést tervezett, de belehalt az influenszer

Meghalt egy fitnesz influenszer, aki egy bizarr ételmaraton kihívás részeként napi 10 ezer kalóriát elfogyasztott. A 30 éves Dmitrij Nujanzin azt tervezte, hogy felszed magára 25 kilogrammot, majd leadja, hogy fogyókúrás programját népszerűsítse.

Belehalt az influenszer a kihívásba / Fotó: Unsplash (Illusztráció)

Veszélyes kihívásba fogott az influenszer! Halálra ette magát

Dmitrij heteken át csak gyorsételeket fogyasztott, pizzát, hamburgert, chipset és társaikat, miközben közösségi oldalain megosztotta kalóriadús étrendjét.

„Jelenleg hízókúrán vagyok a fogyókúrás tanfolyamom miatt, és ez a 10 000 kalóriás étrendem. Reggelire megeszem egy tányér péksüteményt és egy fél tortát. Ebédre általában 800 gramm gombócot eszem majonézzel. Napközben chipset nassolok, vacsorára pedig egy burgert és két kis pizzát eszem – vagy egy kávézóban, vagy házhoz rendelve” - idézi egyik videóját a LadBible.

Az orosz tartalomkészítő, akinek több, mint 43 ezer Instagram követője van, rekordidő alatt akart újra formába lendülni, hogy megmutassa, mennyire hatékony a fitneszprogramja.

Hogy motiválja követőit, még pénznyereményt is felajánlott annak, aki teljesíti a kihívást és 100 kg testsúly felett legalább annak 10 százalékát leadja újévig. Másnap Dmitrij lemondta az ügyfeleinek tartott megbeszéléseit, mert barátai szerint rosszul érezte magát. Azt javasolták, forduljon orvoshoz.

Az influenszer szíve azonban álmában megállt.

A 30 éves sportoló, aki az Orenburgi Olimpiai Tartalékok Iskolájában és a szentpétervári Nemzeti Fitneszegyetemen végzett, immár Orenburg városában nyugszik. A kihívása kezdetén 92 kilogrammos volt, majd a végén már 105-re hízott. Utolsó közösségi médiás bejegyzésében még súlygyarapodásával dicsekszik követőinek – a Brit Szívalapítvány mindenkit figyelmeztet a hirtelen súlygyarapodás veszélyeire.

Ha azok az artériák sérülnek és elzáródnak, amelyek a szívhez szállítják a vért, szívroham alakulhat ki. Ha ugyanez az agyhoz vezető artériákban történik, az stroke-hoz vagy vaszkuláris demenciához vezethet

- írják az oldalon.