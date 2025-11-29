A 33 éves Matthew Pascoe 2018 óta él együtt a gastroparesis nevű ritka betegséggel, ami miatt a gyomra szinte teljesen leállt, így az étel nem jut tovább a vékonybélébe. A férfi naponta 50–90 alkalommal hány, gyakran elviselhetetlen fájdalmak gyötrik, és sokszor ki sem tud kelni az ágyból.

A férfi életének része lett a hányás.

A hányás pokollá teszi a férfi életét

Matt állapotát egy speciális orvosi eszköz, a gyomor-neurostimulator teszi elviselhetőbbé. A készülék mesterséges ritmust ad a gyomrának, mintha annak „motorja” lenne. A működéséhez azonban egy akkumulátor szükséges, amely 10–15 évig bírná, ám Matt esetében mindössze hét év alatt lemerült – annyira túlterhelten dolgozott. Az NHS (brit egészségügyi szolgálat) viszont nem finanszírozza az új, 15 000 (6,5 millió forint) fontos akkumulátort, így Mattnek magának kellett pénzt gyűjtenie.

„Naponta 60-szor hányok egy ritka betegség miatt, de a kórház nem segít megállítani”

A férfi először 2018-ban lett rosszul, akkor azt hitte, csak elkapott valamit. Fél év alatt hét kilót fogyott, naponta többször hányt, de a vizsgálatok nem mutattak ki semmit. Végül összeesett az otthonában, és ezt követően egy magánorvosi beutaló révén kapott diagnózist. Szakorvosa, Mr. K folyékony gyógyszerekre állította át, dietetikust biztosított, majd javasolta a neurostimulatort.

Matt 2019-ben gyűjtésből finanszírozta az eszközt, amelyet májusban be is ültettek. A fájdalmai jelentősen csökkentek, lassan újra tudott enni, visszajött a színe, és hízni kezdett. Bár bizonyos ételek továbbra is problémát okoztak, az életminősége sokkal jobb lett.

Mire a jelenlegi akkumulátor kezdett leállni, Matt ismét közösségi gyűjtésbe kezdett. Elérte a 15 000 fontos célt, így most már várja, hogy kicserélhessék az akkumulátort. Ugyanakkor hangsúlyozza: ezt a betegséget sok helyen még mindig nem veszik elég komolyan. Az Egyesült Királyságban az egyetlen szakértő, aki kezelni tudja, továbbra is Mr. K - derül ki a Mirror cikkéből.

„Ez egy életet megváltoztató állapot”

– mondta Matt.