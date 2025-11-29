A 33 éves Matthew Pascoe 2018 óta él együtt a gastroparesis nevű ritka betegséggel, ami miatt a gyomra szinte teljesen leállt, így az étel nem jut tovább a vékonybélébe. A férfi naponta 50–90 alkalommal hány, gyakran elviselhetetlen fájdalmak gyötrik, és sokszor ki sem tud kelni az ágyból.
Matt állapotát egy speciális orvosi eszköz, a gyomor-neurostimulator teszi elviselhetőbbé. A készülék mesterséges ritmust ad a gyomrának, mintha annak „motorja” lenne. A működéséhez azonban egy akkumulátor szükséges, amely 10–15 évig bírná, ám Matt esetében mindössze hét év alatt lemerült – annyira túlterhelten dolgozott. Az NHS (brit egészségügyi szolgálat) viszont nem finanszírozza az új, 15 000 (6,5 millió forint) fontos akkumulátort, így Mattnek magának kellett pénzt gyűjtenie.
„Naponta 60-szor hányok egy ritka betegség miatt, de a kórház nem segít megállítani”
A férfi először 2018-ban lett rosszul, akkor azt hitte, csak elkapott valamit. Fél év alatt hét kilót fogyott, naponta többször hányt, de a vizsgálatok nem mutattak ki semmit. Végül összeesett az otthonában, és ezt követően egy magánorvosi beutaló révén kapott diagnózist. Szakorvosa, Mr. K folyékony gyógyszerekre állította át, dietetikust biztosított, majd javasolta a neurostimulatort.
Matt 2019-ben gyűjtésből finanszírozta az eszközt, amelyet májusban be is ültettek. A fájdalmai jelentősen csökkentek, lassan újra tudott enni, visszajött a színe, és hízni kezdett. Bár bizonyos ételek továbbra is problémát okoztak, az életminősége sokkal jobb lett.
Mire a jelenlegi akkumulátor kezdett leállni, Matt ismét közösségi gyűjtésbe kezdett. Elérte a 15 000 fontos célt, így most már várja, hogy kicserélhessék az akkumulátort. Ugyanakkor hangsúlyozza: ezt a betegséget sok helyen még mindig nem veszik elég komolyan. Az Egyesült Királyságban az egyetlen szakértő, aki kezelni tudja, továbbra is Mr. K - derül ki a Mirror cikkéből.
„Ez egy életet megváltoztató állapot”
– mondta Matt.
„Ha valaki nem tud enni, inni, vagy annyi energiája sincs, hogy szeretteivel legyen, az nem csak egy 'általános eset'. Néha úgy érzem, számként tekintenek ránk, nem emberként. Pedig hosszú távon sokkal többet spórolna az egészségügyi rendszer, ha időben kezelnék a gyökerét, és nem hagynák, hogy betegek ezrei sodródjanak a szélekre.”
