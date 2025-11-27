Orvos figyelmeztet: Ha így köhögsz, kérj kivizsgálást, perceken múlhat a baj

Ősztől tavaszig szinte mindenki köhög, fújja az orrát, kapar a torka, és a legtöbb esetben valóban egy egyszerű nátha vagy vírusos fertőzés áll a háttérben, ami néhány nap alatt magától elmúlik. Brit orvosok azonban most arra figyelmeztetnek: van egy olyan típusú köhögés, amit soha nem szabad félvállról venni.

Ne vedd félvállról a köhögést!

Fotó: Dean Drobot / Shutterstock

Köhögés? Nem mindegy, milyen

Azoknak, akiknek tartós, hurutos, mellkasi köhögésük van, vagyis rendszeresen sűrű, nyákos váladékot köhögnek fel, és ez hetek óta nem múlik el, mielőbb háziorvoshoz kell fordulniuk. A szakemberek szerint ez akár krónikus obstruktív tüdőbetegség, közismertebb nevén COPD jele is lehet.

A betegség alattomosan kezdődik, és kezelés nélkül komoly szövődményekhez vezethet, például tüdőgyulladáshoz, tüdőér-nyomásfokozódáshoz, vagy akár szívbetegséghez. A brit Asthma + Lung UK szervezet becslése szerint jelenleg 1,7 millió ember él COPD-vel az Egyesült Királyságban, és nagyjából 600 ezren lehetnek azok, akik még nem kaptak hivatalos diagnózist.

A tünetek gyakran csak 40–50 éves kor körül válnak feltűnővé, de előbb is jelentkezhetnek, különösen azoknál, akik dohányoznak, vagy korábban sokat dohányoztak. Az NHS (brit egészségügyi szolgálat) szerint a leggyakoribb jelek a következők:

Terhelésre jelentkező, majd fokozatosan romló nehézlégzés, akár éjszakai fulladással.

Tartós, hurutos, mellkasi köhögés, amely nem múlik el.

Gyakori mellkasi fertőzések.

Sípoló, sivító légzés.

Ritkábban jelentkezhet fogyás, állandó fáradtság, bokaödéma, mellkasi fájdalom vagy véres köpet is. A tünetek általában eleinte időszakosak, majd fokozatosan súlyosbodnak, és a mindennapi tevékenységet is megnehezítik.

Az orvosok azt tanácsolják, hogy aki magára ismer a fenti panaszok alapján, ne várjon, hanem kérjen időpontot háziorvosához. Jelenleg nincs végleges gyógymód a COPD-re, de a betegség jól kezelhető. Inhalátorokkal, tablettákkal és pulmonális rehabilitációva, speciális mozgás- és edukációs programmal jelentősen javítható az életminőség, derül ki a Mirror cikkéből.