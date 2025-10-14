Kényszerleszállást hajtott végre a repülőgép: váratlanul eszméletét vesztette a nagymama

Egy brit nagymama az életéért küzd egy horvátországi kórházban, miután egy hazafelé tartó repülőúton eszméletét vesztette. A repülőgép kényszerleszállást hajtott végre az orvosi vészhelyzet miatt, majd a mentősök azonnal átvették a nőt.

Váratlanul eszméletét vesztette a repülőgépen a nagymama. Fotó: GoFundMe

Kényszerleszállást kellett végrehajtania a repülőgépnek, miután a nagymama váratlanul eszméletét vesztette

A 66 éves Gina Thomson rosszul lett a repülőn, amikor egyhetes törökországi nyaralásáról tért haza. Az Edinburghba tartó repülőgép kénytelen volt csaknem 2500 kilométeres kitérőt tenni, hogy Zágrábban szálljon le, és Gina sürgős orvosi ellátásban részesülhessen, miután a fedélzeten elvesztette eszméletét.

A hősies légiutas-kísérők mintegy 45 percen át próbálták újraéleszteni az idős nőt, mielőtt a gép földet ért, majd azonnal kórházba szállították, és lélegeztetőgépre helyezték az intenzív osztályon.

A reptéren vártuk, hogy felszálljunk, és Ginának influenzaszerű tünetei voltak. Ez nem volt szokatlan, mert már napok óta köhögött.

- mondta az idős nő barátnője, Aileen Willard, aki vele utazott.

Amikor felszálltunk, elaludtam. Arra ébredtem, hogy valaki rázza a lábamat, és megláttam Ginát, amint a folyosó közepén fekszik, miközben újraélesztik, eszméletlen volt. Amikor landoltunk, orvosok jöttek fel a gépre, és kórházba vitték. Mire odaértem, már lélegeztetőgépen volt. Az orvosok minél gyorsabban stabilizálni akarták az állapotát.

- tette hozzá.

Az orvosok megállapították, hogy Gina, aki utasbiztosítás nélkül utazott, tüdőgyulladásban, krónikus obstruktív tüdőbetegségben (COPD) és más, eddig nem diagnosztizált egészségügyi problémákban szenved.

A család reméli, hogy hamarosan hazatérhet hozzájuk

Néhány bizonytalan hét után az idős nőt levették a lélegeztetőgépről, és lassan visszanyerte az eszméletét. Állapota azonban továbbra is súlyos, és jelenleg hörghuruttal küzd.

Tracheosztómiát kellett végezni rajta, hogy tudjon lélegezni. Hetekig erősen nyugtatni kellett. Most már jobban van, de időnként hirtelen visszaesik az állapota. Tudjuk, hogy ott a lehető legjobb kezekben van, de haza kell juttatnunk, hogy a családjával lehessen.

- magyarázta Aileen.