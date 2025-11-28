Meghökkentő videó: ízekre tépi a betegség, csontsoványra fogyott a Dawson és a haverok szívtiprója

A kilencvenes évek egyik legikonikusabb ifjúsági drámája volt a Dawson és a haverok. Ebben az időszakban a címszereplőt alakító James Van Der Beek arcát csak akkor nem láthattuk, ha becsuktuk a szemünket: a tinimagazinok címlapjairól mindig egy jó bőrben lévő, helyes fiatalember nézett vissza ránk a korszakra jellemző kissé grunge beütésű fizimiskájával. Az idő sajnos vele nem volt túl kegyes, 2023 óta küzd a végbélrákkal, ez pedig mostanra tragikusan meglátszik rajta. A rákkal küzdő egykori tinisztár újra életjelet adott magáról, jóllehet kissé összeszorul a szívünk a látványtól.

A Dawson és a haverok korának egyik legnépszerűbb ifjúsági sorozata volt (Fotó: RODEO DRIVE PRESS / VISUAL Press Agency)

Alig ismerünk rá Dawsonra az Instagramon megosztott videója alapján

James Van Der Beek rákkal való harca folytatódik, miközben újabbnál újabb relikviáját bocsátja áruba, hogy anyagilag állni tudja kezelést. Az Instagramon közölt videójában a Prérifarkas blues című filmjében látható pólójában rakott fel új képet, melyből korlátolt darabszámban dob piacra több kópiát. A leírás szerint minden bevételt a saját kezelésére és más érintett családok támogatására fordít.

A vonzás szabályai filmsztárja korábbi szerepét eleveníti fel a videón, látszik hogy az állapota ellenére még bőven van benne életerő és optimizmus. A videóhoz mellékelve arról írt, hogy mennyit jelent neki ez az emléktárgy:

Közkívánatra! A kedvenc pólóm. Mostanra már csak sima szórakozásnak tűnik, ahogy felvettük a focis jeleneteket a filmhez... de mindig imádtam a fehér mezbe bújni. (...) Köszönöm nektek a sok szeretetet és imát, támogatást és hogy általatok egy a mez valami sokkal nagyobb dolgot jelentsen, mint a film. Végtelenül hálás vagyok nektek.

Az elmúlt időszak határozottan a legnehezebb volt a számára, már csak azért is, mert James Van Der Beek gyerekeitől és feleségétől elvonultan, egyedül él. Korábban, márciusban arról beszélt egy Instagram videójában, hogy mi mindent vett el tőle az ádáz betegség:

Szemtől szemben álltam a halállal és minden ami korábban meghatározott engem és ami fontos volt számomra el lett tőlem vágva. Nem lehettem a férj aki segít a feleségének és az apa, aki a gyerekeiért siet az iskolába, hogy aztán ágyba bújtassa őket. (...) Rá kellett jönnöm, hogy méltó vagyok Isten szeretetére pusztán azért, mert létezem és ha Isten szeret engem, miért ne szerethetném önmagam?

James Van Der Beek előtt még hosszú út áll, de egykori kollégái egy jótékonysági eseménnyel egybekötve álltak ki mellette, bízva a családapa mihamarabbi felépülésében.