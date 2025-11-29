Tisza-AdóHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
Pulzus nélkül vitte be kisfiát egy nő a kórházba, majd az orvosok szinte csodát tettek

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 29. 07:30
Egy édesanya rohant a kórházba kisfiával, miután szokatlanul vette a levegőt, azonban állapota szörnyű fordulatot vett útközben. Bár a kórházba érve már életjeleket sem mutatott, az orvosok csodával határos módon visszahozták.

Egy New York-i édesanya felidézte azt a félelmetes pillanatot, amikor a fiának már pulzusa sem volt, miközben rohant vele a kórházba. Bár a helyzet teljesen kilátástalannak tűnt számára, az orvosok szinte pillanatok alatt csodát tettek.

Csodával határos módon hozták vissza az orvosok a kisfiút. (Képünk illusztráció) / Fotó: Pexels

Már életjeleket sem mutatott a kisfiú, miközben az édesanya orvosi segítségért sietett

A 36 éves Maria Carlin, Long Islandről, elárulta, hogyan hozták vissza az életbe négyéves fiát, Jacket az orvosok és ápolók tavaly, miután a kisfiú nem kapott levegőt, szíve leállt, és pulzus nélkül került kórházba.

Az anya visszaemlékezett arra, hogy Jack köhögés okozta fájdalommal ébredt, mielőtt 2024 júliusában a Huntington Kórházba vitte volna.

Egyszer csak úgy hangzott, mintha egy szívószálon keresztül lélegezne, úgy nyüszített, mint egy egér

- mesélte Maria mi történt, mielőtt Jack légzése leállt volna a kocsiban a kórházba menet.

Csak azt hallottam, hogy előrebukik a gyerekülésben... Felmerült bennem, hogy folytassam a vezetést, tudva, hogy minden egyes perc, ami eltelik, egy újabb perc… közelebb a maradandó agykárosodáshoz?

Az édesanya úgy döntött, tovább vezet, ahelyett hogy megállna és megpróbálna újraélesztést végezni a gyermekén. Szerencséjére a kórházban az ápolók és orvosok azonnal segítségére siettek.

Egy halott gyereket vittem be, és ők visszahozták őt az életbe.

A történtek után, ahogy Jack újra visszanyerte eszméletét egy szívszaggató kérdést tett fel édesanyjának: "Anya, miért nem akartad, hogy a mennybe menjek?"

Később a kisfiút a Cohen Gyermekkórházba szállították, ahol egy ritka betegséggel diagnosztizálták, amelyet gégehasadéknak neveznek. Ez azt jelenti, a gégéje és a nyelőcsöve közötti szövetekben egy rendellenes nyílás van, amely fulladást, sípoló légzést, köhögést és légzési problémákat okozhat.

Jack egy tavalyi műtét után teljesen felépült, és a család ebben a hónapban visszalátogatott a Huntington Kórházba, hogy megköszönjék azoknak, akik megmentették őt - írta a People.

 

