Teljes sokk: egy 3 éves kisgyereket kellett újraéleszteni az úszásoktatáson Budapesten

Úszásoktatás közben merült el a vízben egy hároméves kisfiú Budapesten a napokban, számolt be az esetről az Országos Mentőszolgálat.

A poszt szerint oktatója azonnal észrevette a bajt, a gyermekhez sietett, és kiemelték a medencéből. Mentőt hívtak, és a telefonos utasításokat követve megvizsgálták a fiút, aki viszont már nem lélegzett.

"Az uszodában azonnal megkezdték az újraélesztést, amely a jelenlévők gyors és határozott reakciójának köszönhetően néhány percen belül sikerre vezetett. A kisfiú nagy mennyiségű vizet köhögött fel, majd sírni kezdett. Helyszínre érkező bajtársaink megvizsgálták és ellátták a gyermeket, akit végül stabil állapotban szállíthattak kórházba" – olvasható a bejegyzésben.