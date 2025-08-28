Az orvosok azt mondták a 13 éves fiúnak, hogy fájdalmai természetesek – valójában daganat volt

A 13 éves Harrison Thompson ritka, agresszív rákdiagnózist kapott, miután az orvosok kezdetben természetes „növekedési fájdalomnak” vélték a tüneteit. Harrison tavaly decemberben kezdett erős hátfájdalmat érezni, amelyről azt hitte, hogy egy iskolai rögbi sérülés okozza, egy héttel korábban egy edzésen ugyanis fellökték. Mivel állapota romlott, szülei – Lindzey (34) és Mitchell (36) – elvitték a háziorvoshoz, ahol azt mondták nekik, valószínűleg izomproblémáról van szó. Később a Leicester Royal Infirmary sürgősségi osztályára került, ahol ismét azt mondták: talán csak növekedési fájdalomról van szó. A fájdalom azonban egyre terjedt, míg Harrison már nem tudott enni, aludni, vagy iskolába menni.

Harrison nem adja fel, küzd a daganatok legyőzéséért / Fotó: GoFundMe

Édesanyja újabb vizsgálatokat sürgetett, és március 18-án közölték a családdal, hogy Harrisonnak több daganata van – a gerincében, a lépében, a gyomrában, a májában, a tüdejében és a veséiben. Azóta négy kemoterápiás és két sugárkezelésen esett át, ám ezek eddig nem tudták számottevően visszaszorítani a daganatokat. A család most külföldön keres lehetőséget életmentő kezelésre, mivel a brit állami egészségügyben nincs elérhető megfelelő terápia.

Lindzey, az édesanya így emlékezett vissza:

Minden akkor kezdődött, amikor Harrison rögbizés közben megsérült. Először agyrázkódása volt, de egy hét múlva már a háta fájt nagyon. Az orvos izomproblémára gyanakodott, és paracetamolt javasolt. Aztán a fájdalom csak rosszabb lett, már éjjel sem tudott aludni. Újra és újra sürgősségire vittük, de azt mondták, talán húgyúti fertőzés vagy növekedési fájdalom. Végül könyörögnöm kellett, hogy csináljanak MRI-t és röntgent. Március 18-án külön szobába hívtak minket, és közölték, hogy több daganat van a testében.

A család a diagnózis után panaszt tett, mert úgy érzik, az orvosok túl sokáig halogatták a vizsgálatokat, és többször félrediagnosztizálták a fiút. Harrison a nottinghami Queen Elizabeth Medical Centre onkológiai osztályán kezdte meg a kezelést. Először csírasejtes daganatra gyanakodtak, amely jól gyógyítható, és a kezelés ideiglenesen megállította a daganatok növekedését. Később azonban kiderült, hogy a gerincében lévő daganat újra megnőtt, ezért újabb sugárkezelést kapott. Most a család másodvéleményt kér, és külföldi kezelési lehetőségeket keres, írja a Mirror.