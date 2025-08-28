Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
28°C Székesfehérvár

Ágoston névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Az orvosok azt mondták a 13 éves fiúnak, hogy fájdalmai természetesek – valójában daganat volt

rákdiagnózis
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 28. 19:32
orvosfájdalomdaganat
A fiú hat különböző szervében találtak daganatokat.
Bors
A szerző cikkei

A 13 éves Harrison Thompson ritka, agresszív rákdiagnózist kapott, miután az orvosok kezdetben természetes „növekedési fájdalomnak” vélték a tüneteit. Harrison tavaly decemberben kezdett erős hátfájdalmat érezni, amelyről azt hitte, hogy egy iskolai rögbi sérülés okozza, egy héttel korábban egy edzésen ugyanis fellökték. Mivel állapota romlott, szülei – Lindzey (34) és Mitchell (36) – elvitték a háziorvoshoz, ahol azt mondták nekik, valószínűleg izomproblémáról van szó. Később a Leicester Royal Infirmary sürgősségi osztályára került, ahol ismét azt mondták: talán csak növekedési fájdalomról van szó. A fájdalom azonban egyre terjedt, míg Harrison már nem tudott enni, aludni, vagy iskolába menni.

Harrison nem adja fel, küzd a daganatok legyőzéséért / Fotó: GoFundMe 

Édesanyja újabb vizsgálatokat sürgetett, és március 18-án közölték a családdal, hogy Harrisonnak több daganata van – a gerincében, a lépében, a gyomrában, a májában, a tüdejében és a veséiben. Azóta négy kemoterápiás és két sugárkezelésen esett át, ám ezek eddig nem tudták számottevően visszaszorítani a daganatokat. A család most külföldön keres lehetőséget életmentő kezelésre, mivel a brit állami egészségügyben nincs elérhető megfelelő terápia.

Lindzey, az édesanya így emlékezett vissza:

Minden akkor kezdődött, amikor Harrison rögbizés közben megsérült. Először agyrázkódása volt, de egy hét múlva már a háta fájt nagyon. Az orvos izomproblémára gyanakodott, és paracetamolt javasolt. Aztán a fájdalom csak rosszabb lett, már éjjel sem tudott aludni. Újra és újra sürgősségire vittük, de azt mondták, talán húgyúti fertőzés vagy növekedési fájdalom. Végül könyörögnöm kellett, hogy csináljanak MRI-t és röntgent. Március 18-án külön szobába hívtak minket, és közölték, hogy több daganat van a testében.

A család a diagnózis után panaszt tett, mert úgy érzik, az orvosok túl sokáig halogatták a vizsgálatokat, és többször félrediagnosztizálták a fiút. Harrison a nottinghami Queen Elizabeth Medical Centre onkológiai osztályán kezdte meg a kezelést. Először csírasejtes daganatra gyanakodtak, amely jól gyógyítható, és a kezelés ideiglenesen megállította a daganatok növekedését. Később azonban kiderült, hogy a gerincében lévő daganat újra megnőtt, ezért újabb sugárkezelést kapott. Most a család másodvéleményt kér, és külföldi kezelési lehetőségeket keres, írja a Mirror.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu