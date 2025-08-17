"Bíztam abban, amit mondtak" - nem foglalkoztak a férfi tüneteivel az orvosok, szörnyű fájdalmak után érkezett a lesújtó diagnózis

Wylie Dixon izgatottan várta, hogy felépítse közös jövőjét gyönyörű feleségével, az egész Ausztráliát átszelő utazásoktól kezdve egészen addig, hogy végre családot alapítsanak, amiről mindig is álmodoztak. Azonban minden egy csapásra szertefoszlott, amikor az egészséges férfi szörnyű hírt kapott, agresszív vakbélrákot diagnosztizáltak nála.

A diagnózis a pár egész életét felforgatta./ Fotó: GoFundMe

A 38 éves Wylie hónapok óta fáradtsággal küzdött, de az orvosok figyelmen kívül hagyták a tünetet, így azt hitte, nincs ok az aggodalomra. Csak akkor, amikor elviselhetetlen gyomorfájdalmak és hányás jelentkezett nála, szállították sürgősségi osztályra, ahol közölték vele, hogy negyedik stádiumú rákja van.

Összetört a szívem. Nem akartam elhinni, mivel korábban sosem hallottam erről a rákról… Nem voltam az, aki rendszeres egészségügyi szűrésekre járt volna, de mindig felkerestem az orvost, ha valami probléma felmerült. Fitt és egészséges voltam, nem voltam túlsúlyos, nagyon aktív voltam, napi 10–20 ezer lépést is megtettem a munkám során

- mesélte a férfi a Daily Mail-nek.

Amikor 2024 augusztusában diagnosztizálták, azt mondták neki, hogy talán már csak három hónapja van hátra, ami teljesen felforgatta az életét. Nem tudta felfogni, hogyan alakulhatott ki nála egy ennyire ritka betegség.

Nem voltak jelentős tüneteim a fáradtságon kívül. Ez a rák problémája, minden homályos és múló jellegű, kivéve a fáradtságot.

Wylie számára a legkiábrándítóbb az volt, hogy óriási csalódottságot érzett az orvosok miatt.

Sajnos a két év alatt tett számos háziorvosi látogatás sem vezetett diagnózishoz. Végül egy éjszaka sürgősségire kerültem akut hasi fájdalommal és hányással, amit egy elzáródás okozott éppen ott, ahol a vakbél található. Bíztam abban, amit mondtak nekem.

A férfi egész életét az észak-queenslandi Cairns-ben élte, de a diagnózis után feleségével, Ked-del Sydney-be költöztek, hogy közelebb legyenek ahhoz a speciális onkológiai központhoz, ahol megkapta a sürgős kezelést. A házaspár szívszorító döntést hozott, eladták otthonukat, felmondtak a munkahelyükön, és hátrahagyták családjukat és barátaikat, hogy jobb esélyeik legyenek a betegséggel szemben.