"Teljesen üresnek éreztem magam" – ötször küldték haza a sürgősségiről: túl későn derült ki a szörnyű diagnózis

Egyetlen diagnózis 180 fokos fordulatot jelenthet bárki életében. Pláne, ha egy gyógyíthatatlan betegség jelentkezik igen fiatalon. A norfolki Hunstantonból származó William Moore hónapokig küzdött furcsa tünetekkel, mire végre megtudta, mi áll a háttérben.

A diagnózis rémisztőbb volt, mint gondolta

Fotó: Pexels

Először 25 éves korában érezte, hogy zsibbad a keze. Azt hitte, csupán izomfájdalom vagy idegbecsípődés okozza, amit az edzőtermi edzések válthattak ki. A tünetek azonban gyorsan súlyosbodtak: először nem tudta mozgatni a kezét, aztán a jobb karja is lebénult. Hamarosan a teste jobb oldala teljesen érzéketlenné vált. Hiába fordult ötször is a sürgősségi osztályhoz, mindig hazaküldték – sokszor azzal az indokkal, hogy simaizomfájdalomról van szó. William úgy érezte, az orvosok figyelmen kívül hagyták az aggasztó jeleket, és teljesen elhanyagolták.

Ötször zavarták haza a kegyetlen diagnózis előtt

Végül csak az segített, hogy írt a helyi parlamenti képviselőjének, aki elért egy neurológiai kivizsgálást. Ekkor derült ki, hogy William agyában több demielinizációs lézió is látható – ami egyértelmű jele volt a sclerosis multiplexnek (SM). A diagnózist hivatalosan csaknem egy évvel az első tünetek után, 2023 februárjában állították fel – írja a Mirror.

Először nem is tudtam felfogni. Teljesen üresnek éreztem magam. Nem akartam beszélni róla, inkább úgy tettem, mintha meg sem történt volna

– mondta William.

A tagadás viszont mentálisan is megviselte. Ma már gyógyszereket szed, rendszeres MRI-vizsgálatokon vesz részt, tanácsadásra is jár, és igyekszik aktív életet élni. Az SM ellenére még hegyet is mászik.

Az SM nem címke, nem határoz meg engem. Kihívásokkal teli, de emlékeztet arra, mire vagyok képes

– fogalmazott a fiatal férfi.

Bár a gyógyszerek segítenek, a betegséggel járó tünetek időnként előtörnek: zsibbadás, feledékenység, izomgyengeség – főleg a teste jobb oldalán. Ennek ellenére William nem adja fel, és szeretné felhívni a figyelmet az SM-re és más „láthatatlan” betegségekre.