Két magyar a világ legjobbjai között, a tét 400 millió forint

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 25. 17:25
world cupesportjátékokban
Augusztus 20-ától 24-éig tartott az Esports World Cup 2025 utolsó versenyszáma, a Counter-Strike 2, ahol két magyarért lehetett szorítani.

Minden évben óriási fényűzés övezi az Esports World Cupot, azaz a hivatalos Esport Világkupát. A rijádi csarnokokban a világ legjobbjai csapnak össze a legnépszerűbb esportjátékokban, amiket milliók követnek világszerte a képernyők előtt. Bár az esemény presztízse még mindig nem vetekedhet a Worldsszel (League of Legends hivatalos világbajnoksága) és a Majorökkel (Counter-Strike 2 legnagyobb tornái), egyre többen és többen csatlakoznak be valamilyen formában az összecsapásokba. Augusztus 20-ától 24-éig a CS2 kapta meg a rivaldafényt, azaz érkezett a színpadra Torzsás ‘torzsi’ Ádám és Bea ‘flashie’ Viktor.

 

Két magyarnak, a MOUZ kiváló AWP-sének és a Team Liquid vezetőedzőjének lehetett szorítani az 1,25 millió dolláros versenyen, ahol néhány nap leforgása alatt bajnokot koronáztak. Az intenzív és pörgős lebonyolítás miatt benne van a pakliban, hogy csak egyetlen széria erejéig kerülnek képernyőre a magyarok, főleg flashie és a TL nem igazán örül annak, hogy egyenes kieséses a formátum. Az elismert szakembernek alaposan feladták a leckét a szervezők, ugyanis az utóbbi másfél év legerősebb együttesét, a francia Team Vitalityt kéne valahogy felülmúlni az első körben. Torzsiék a magasabb kiemelésnek köszönhetően jelentősen könnyebb ellenféllel mérik össze erejüket a nyitónap, a MOUZ-ra az orosz Virtus.pro vár. 

Az EWC 2025 CS2 mérkőzéseit élőben, magyar nyelven tekinthették meg azok, akik a TV2 Play Prémiumra kattintottak. A kommentátorállásban feltűnt az a Böröcz ‘DeadFox’ Bence, aki a modern counter-strikeozás első magyar legendájaként bevonult a történelemkönyvekbe. A mérkőzések a délutáni órákban kezdődtek, a magyaroknak augusztus 20-án 13:00-tól és 19:30-tól kellett drukkolni. Nagyon sűrű volt a csapatok naptára, ezért benne volt minden szériában a meglepetés, elég csak arra gondolni, hogy a korábban említett világelső Team Vitalityt a napokban ütötte ki 2-0-ra a TheMongolZ, Mongólia top 1 ötöse.

 

