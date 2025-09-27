Újra felbukkan a mozivásznon a világ leghíresebb videósa

Aki aktívabban követi a YouTube trendeket, azt nem érheti meglepetésként, ha MrBeastre csak egyszerűen a világ legnagyobb és legnépszerűbb videómegosztójának királyaként hivatkoznak. Jimmy Donaldson 27 éves korára elérte, hogy gyakorlatilag bármilyen témában készít anyagot, az több tíz, de inkább százmilliót elér elképesztően rövid idő alatt.

MrBeast ismét egy népszerű franchise-ban szerepelhet (Forrás: Netflix)

Az amerikai tartalomgyártó különleges kihívásaival és filantróp projektjeivel beírta magát a történelemkönyvekbe. Fő csatornáját 330 millióan követik jelenleg, emellett aktív a közösségi média több másik felületén is, azaz tényleg megkerülhetetlen jelenségnek számít a mai világban. MrBeast ezúttal a hangját használhatja arra, hogy minél több gyerekhez és felnőtthöz eljusson a mozivásznon keresztül, ugyanis castingolták a videóst az Angry Birds 3 szereplőgárdájába.

A 2010-es évek egyik legmeghatározóbb mobilos videójátékát nem lehetett megkerülni. Elképesztő tömegek vetették rá magukat a mérges madarak és a zöld malacok csatározásaira, ami kicsúcsosodott egy pörgős stratégiai játékban. A képlet egyszerű volt, nem kellett órákat tölteni azzal, hogy megtanulják a felhasználók a mesterfogásokat, bárkiből lehetett “falbontó madárlövő” néhány gomb lenyomásával vagy érintőképernyő megbökésével. A Jaakko Iisalo fejéből kipattant alkotás pillanatok alatt letarolta a piacot, megannyi spinoffot és klónt termelt ki az évek során, valamint felkeltette a Columbia Pictures érdeklődését, akik megadták a zöld lámpát a filmes adaptációnak.

A Rovio Entertainmenttel közösen készített családi mozi 2016-ban landolt a vásznakon, a magyar szinkron kedvelőinek legnagyobb örömére olyan hangokat hallottak a képernyők előtt, mint Nagy Ervin (Piros), Kálloy Molnár Péter (Leonárd), Erdei ‘Madár’ Zsolt (Pantomimes) vagy a népszerű youtuber-filmkritikus, Szirmai Gergely (Hal). A 73 millió dollárból készített mozgókép kifejezetten jól termelt a kasszáknál (352,3 millió dollár) még úgyis, hogy valójában nem versenyezhetett sem minőségben, sem mondanivalóban a Pixar vagy a Disney ebben az időszakban bemutatott animációival.