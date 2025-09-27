Újra felbukkan a mozivásznon a világ leghíresebb videósa

Aki aktívabban követi a YouTube trendeket, azt nem érheti meglepetésként, ha MrBeastre csak egyszerűen a világ legnagyobb és legnépszerűbb videómegosztójának királyaként hivatkoznak. Jimmy Donaldson 27 éves korára elérte, hogy gyakorlatilag bármilyen témában készít anyagot, az több tíz, de inkább százmilliót elér elképesztően rövid idő alatt.
Az amerikai tartalomgyártó különleges kihívásaival és filantróp projektjeivel beírta magát a történelemkönyvekbe. Fő csatornáját 330 millióan követik jelenleg, emellett aktív a közösségi média több másik felületén is, azaz tényleg megkerülhetetlen jelenségnek számít a mai világban. MrBeast ezúttal a hangját használhatja arra, hogy minél több gyerekhez és felnőtthöz eljusson a mozivásznon keresztül, ugyanis castingolták a videóst az Angry Birds 3 szereplőgárdájába.
A 2010-es évek egyik legmeghatározóbb mobilos videójátékát nem lehetett megkerülni. Elképesztő tömegek vetették rá magukat a mérges madarak és a zöld malacok csatározásaira, ami kicsúcsosodott egy pörgős stratégiai játékban. A képlet egyszerű volt, nem kellett órákat tölteni azzal, hogy megtanulják a felhasználók a mesterfogásokat, bárkiből lehetett “falbontó madárlövő” néhány gomb lenyomásával vagy érintőképernyő megbökésével. A Jaakko Iisalo fejéből kipattant alkotás pillanatok alatt letarolta a piacot, megannyi spinoffot és klónt termelt ki az évek során, valamint felkeltette a Columbia Pictures érdeklődését, akik megadták a zöld lámpát a filmes adaptációnak.
A Rovio Entertainmenttel közösen készített családi mozi 2016-ban landolt a vásznakon, a magyar szinkron kedvelőinek legnagyobb örömére olyan hangokat hallottak a képernyők előtt, mint Nagy Ervin (Piros), Kálloy Molnár Péter (Leonárd), Erdei ‘Madár’ Zsolt (Pantomimes) vagy a népszerű youtuber-filmkritikus, Szirmai Gergely (Hal). A 73 millió dollárból készített mozgókép kifejezetten jól termelt a kasszáknál (352,3 millió dollár) még úgyis, hogy valójában nem versenyezhetett sem minőségben, sem mondanivalóban a Pixar vagy a Disney ebben az időszakban bemutatott animációival.
Az Angry Birds nem akart mást, mint a népszerű madár-malac viaskodást egy új szemszögből bemutatni, ami összességében sikerült is neki. Néhány évvel később, 2019-ben már érkezett is a folytatás, a The Angry Birds Movie 2, és jövőre landol a harmadik felvonás is, ami tovább mélyíti a fajok közötti konfliktust. A jelenleg tervezett bemutató dátuma még kicsit odébb van, John Rice rendezését a magyar mozik várhatóan 2026. december 22-én mutatják be, de egyelőre ez sem egy kőbe vésett időpont.
Még nem tisztázott, hogy pontosan melyik karakternek kölcsönzi eredeti hangját a videós. A fontosabb hősök egyikét a jelenleg egyik legfelkapottabb színésznő, Emma Myers (Wednesday Enid Sinclairje) szólaltatja meg, mellette hallható lesz Lily James, Keke Palmer, Jason Sudeikis (Piros), Tim Robinson és Josh Gad (Chuck) is.
MrBeast korábban szerepelt a
de az igazi nagy dobásának az Amazon Prime-on bemutatott Beast Games tekinthető, amelyben 1000 ember küzdött az 5 000 000 dolláros fődíjért, ami a televíziózás történetének jelenleg legnagyobb pénznyereménye.
