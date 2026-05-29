Szoboszlai Dominik után egy világsztárt tett boldoggá a magyar híresség

Nem Szoboszlai Dominik az egyetlen világhírű labdarúgó, akinek Törőcsik Dániel készített tetoválást. A tévéképernyőről is ismert művész büszkén osztotta meg a közösségi médiában, hogy visszajáró vendége a 48-szoros német válogatott játékos, Julian Brandt.

Korábban Szoboszlai Dominik is Törőcsik Dániellel varratott magára tetoválást

Fotó: Bors

Szoboszlai Dominik és Julian Brandt is a vendége volt

Nagyon örülök, hogy az elmúlt években sikerült néhány tetoválást csinálnunk, és remélhetőleg egyszer újra együtt dolgozunk

- fogalmazott az Instagram-oldalán Törőcsik Dániel, aki sok sikert kívánt Julian Brandt számára. A 30 éves német labdarúgó életében ugyanis új fejezet nyílik azután, hogy lejárt a szerződése a Bundesligában szereplő Borussia Dortmundnál.

Törőcsik Dániel bejegyzését Szoboszlai Dominik is kedvelte - akivel a tetoválóművész saját elmondása szerint jó kapcsolatot ápol. Korábban úgy fogalmazott, beszélőviszonyban vannak, és többször egyeztettek már arról, hogy készít egy új tetoválást a magyar válogatott csapatkapitányának.