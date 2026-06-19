Egzotikus környezet, Szoboszlai Dominik két csapattársával nyaral - Fotók

Jól megérdemelt pihenésüket töltik a magyar labdarúgók, közülük hárman együtt nyaralnak. Szoboszlai Dominik, Varga Barnabás és a válogatottságtól nemrég visszavonult Szappanos Péter ezúttal a spanyolországi Ibizát választotta kikapcsolódása helyszínéül - írja az Origo.

Szoboszlai Dominik együtt nyaral Varga Barnabással és Szappanos Péterrel Fotó: TumbaszHedi

A közösségi médiában megosztott fotók alapján a baráti társaság több programon is részt vett az elmúlt napokban, köztük egy látványos hajókiránduláson, amelynek során jet-skizés és búvárkodás is szerepelt a programban. A Szoboszlai–Varga–Szappanos trió számára nem újdonság a közös nyaralás. A három futballista köztudottan jó kapcsolatot ápol egymással, tavaly Monacóban töltöttek együtt néhány napot, idén pedig Ibiza mellett tették le a voksukat.