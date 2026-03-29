Szoboszlai arcán ott volt minden, így reagált a cserére a válogatott kapitánya

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 29. 06:15
Ritka dolog történt a válogatott találkozó hajrájában. Most kiderült, Szoboszlai Dominik hogyan reagált arra, hogy lecserélték.

Az utolsó percekben a csapatkapitány nélkül verte 1-0-ra Szlovéniát Magyarország felkészülési találkozón. A meccs 87. percében Szoboszlai Dominikot lehívta a pályáról Marco Rossi szövetségi kapitány, ami azért is volt merész húzás, mert a vendégek még bőszen támadtak az egyenlítésért. A Liverpool játékosa így a kispadról szurkolta ki a sikert.

Szoboszlai Dominik 87 percet kapott a szlovének ellen Fotó: TumbaszHedi

A televíziós felvételeken is láható volt, Szoboszlai pozitívan reagált Rossi döntésére, s mosolygósan ült le a kispadra, miután az egész Puskás Aréna őt tapsolta. A helyére beállt Baráth Péter sem érzett feszültséget a csere alatt.

A saját feladatommal foglalkoztam, de Dominik arcán ott volt, hogy elégedett, egyáltalán nem neheztelt amiatt, hogy le kellett jönnie

- nyilatkozta a találkozó után Barát.

Marco Rossi is Szoboszlait emlegette

A Magyarország-Szlovénia meccs után a szövetségi kapitány is kitért a cserére. Korábban a Liverpool edzője, Arne Slot beszélt arról, örülne, ha kulcsemberei a válogatottakban két meccsen nem lennének fenn 180 percet a pályán. Rossi kijelentette, ő már most pihentette klasszisait, a hosszabbítással együtt Kerkez Milos húsz, Szoboszlai 10 perc szünetet kapott.

A válogatott kedden Görögországot fogadja.

