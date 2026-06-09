Riadalom tört ki, félbeszakították a Magyarország-Kazahsztán meccset

Leszakadt az egyik kamera a kedd esti Magyarország-Kazahsztán felkészülési mérkőzés közben. A történtek miatt kisebb riadalom tört ki a Nagyerdei Stadion nézőterén, a játékvezető azonnal félbeszakította a találkozót.
A baleset a mérkőzés első félidejének közepén, 1-0-ás vendég vezetésnél történt, és az M4 Sport információi szerint az úgynevezett pókkamera szakadt le a Nagyerdeti Stadionban. A csatorna kommentátora arról számolt be, hogy egy kisebb riadalom tört ki emiatt a nézőtéren.
A játékvezető félbeszakította a mérkőzést, a kényszerszünetet pedig a csapatok egybekötötték az ivószünettel, így mire a tűzoltóknak sikerült eltávolítaniuk a törmelékeket a pályáról, addigra a játékosok felfrissülve folytathatták a találkozót.
A kamera egy operatőrtől fél méterre landolt, de szerencsére az esetben nem sérült meg senki.
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