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Riadalom tört ki, félbeszakították a Magyarország-Kazahsztán meccset

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 09. 19:40 / FRISSÍTÉS: 2026. június 09. 19:42
Nagyerdei Stadionkamera
Riadalom tört ki a nézőtéren. A játékvezető félbeszakította a Magyarország-Kazahsztán meccset.
B.
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Leszakadt az egyik kamera a kedd esti Magyarország-Kazahsztán felkészülési mérkőzés közben. A történtek miatt kisebb riadalom tört ki a Nagyerdei Stadion nézőterén, a játékvezető azonnal félbeszakította a találkozót.

Magyarország-Kazahsztán baleset
A játékvezető félbeszakította a Magyarország-Kazahsztán meccset
Fotó: TumbaszHedi

Félbeszakadt a Magyarország-Kazahsztán mérkőzés

A baleset a mérkőzés első félidejének közepén, 1-0-ás vendég vezetésnél történt, és az M4 Sport információi szerint az úgynevezett pókkamera szakadt le a Nagyerdeti Stadionban. A csatorna kommentátora arról számolt be, hogy egy kisebb riadalom tört ki emiatt a nézőtéren.

Leszakadt az úgynevezett pókkamera
Fotó: TumbaszHedi

A játékvezető félbeszakította a mérkőzést, a kényszerszünetet pedig a csapatok egybekötötték az ivószünettel, így mire a tűzoltóknak sikerült eltávolítaniuk a törmelékeket a pályáról, addigra a játékosok felfrissülve folytathatták a találkozót.

A kamera egy operatőrtől fél méterre landolt, de szerencsére az esetben nem sérült meg senki.

 

 

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