Lelepleződött a sztárpár titkos kapcsolata, tényleg együtt vannak

Tényleg együtt van a Liverpool egykori labdarúgója, Jermaine Pennant és Mimmi Montgomery újságírónő. Sőt, a sztárpár titkos kapcsolata már közel két éve tart.

Jermaine Pennant egy ismert újságírónővel, Mimmi Montgomeryvel alkot egy párt

Fotó: Sam Barnes / Getty Images

Jermaine Pennant egy párt alkot Mimmi Montgomeryvel

Jermaine Pennant és Mimmi Montgomery az Instagramon leplezték le a kapcsolatukat, amikor megosztották az első csókolózós fotójukat.

A legcsodálatosabb volt a Maldív-szigeteken búvárkodni tanulni

– fogalmazott a közösségi oldalára feltöltött fotók mellett az újságírónő, aki köszönetet mondott szerelmének a bátorításért.

Kiderült azonban, hogy a pár valójában már 2024 óta együtt van, amikor Cipruson nyaraltak együtt, csak akkor a korábbi labdarúgó arca még nem volt látható Mimmi képein –árulkodó jelek viszont igen.

Jermaine Pennant – aki 2017-ben fejezte be a pályafutását és jelenleg tévés szakértőként dolgozik – házassága még 2020-ban ért véget Alice Goodwin modellel, majd az Ex on the Beach című brit valóságshow sztárjával, Jess Impiazzival alkotott egy párt.