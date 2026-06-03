Lelepleződött a sztárpár titkos kapcsolata, tényleg együtt vannak

Tényleg együtt van a Liverpool egykori labdarúgója, Jermaine Pennant és Mimmi Montgomery újságírónő. Sőt, a sztárpár titkos kapcsolata már közel két éve tart.
Jermaine Pennant és Mimmi Montgomery az Instagramon leplezték le a kapcsolatukat, amikor megosztották az első csókolózós fotójukat.
A legcsodálatosabb volt a Maldív-szigeteken búvárkodni tanulni
– fogalmazott a közösségi oldalára feltöltött fotók mellett az újságírónő, aki köszönetet mondott szerelmének a bátorításért.
Kiderült azonban, hogy a pár valójában már 2024 óta együtt van, amikor Cipruson nyaraltak együtt, csak akkor a korábbi labdarúgó arca még nem volt látható Mimmi képein –árulkodó jelek viszont igen.
Jermaine Pennant – aki 2017-ben fejezte be a pályafutását és jelenleg tévés szakértőként dolgozik – házassága még 2020-ban ért véget Alice Goodwin modellel, majd az Ex on the Beach című brit valóságshow sztárjával, Jess Impiazzival alkotott egy párt.
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