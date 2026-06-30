A legkisebb koporsó a legnehezebb: három kisgyermekét és feleségét is elvesztette a focista

Lucas Trejo feleségét és két gyermekét holtan találták Venezuelában, miután a családot eltűntként jelentették a legalább 1500 ember életét követelő, pusztító földrengések után.

Lucas Trejo és családja

Az áldozatok között van Trejo felesége, Yanina Maranella, valamint két kisgyermekük, Aaron és Ainhoa Trejo. A család Playa Grandéban tartózkodott, amikor a katasztrófa bekövetkezett, és a lakásuk összeomlott.

Trejo kétségbeesett keresést indított szerettei után, miután eltűntek; a kutatás 74 órán át tartott. A szomorú fordulatot követően a venezuelai Sport Maritimo de La Guaira futballklub hivatalos közleményben erősítette meg a tragikus hírt.

Közleményükben ez állt: „A Club Sport Maritimo La Guaira mélyen gyászolja a Lucas Trejo családját ért veszteséget; tiszteletet kérünk rokonai és csapattársai számára. 74 órás keresés után élettelenül találták meg őket.”

A korábbi venezuelai válogatott Edson Tortolero, Trejo közeli barátja, az Instagramon osztotta meg a szívszorító hírt: „Tájékoztatjuk Venezuela és Argentína lakosságát, hogy Lucas Trejo családtagjainak holttestét élettelenül találták meg.”

„Köszönjük mindenkinek a támogatást, és a legőszintébb tiszteletet kérjük a családja számára ebben az időszakban. ÖRÖK ÉLETET KÉRÜNK SZÁMUKRA AZ IMÁINKBAN.”

Trejo nyilvánosan még nem beszélt a családja elvesztéséről, de az Instagram-történetében megosztott egy fényképet négyőjükről, felirat nélkül. Argentin médiaértesülések szerint Trejo édesapja és testvére Venezuelába utaztak, hogy segítsenek neki az eltűnt családtagok keresésében.

Legalább 69 000 embert jelentettek eltűntként azóta, hogy a héten egymást követő, pusztító földrengések rázták meg Venezuelát. A fővárostól északra fekvő La Guaira régió szenvedte el a pusztítás javát.

A megerősített halálos áldozatok között van a 18 éves venezuelai labdarúgó, Yiimvert Berroteran is. A korábbi venezuelai Major League Baseball-játékos, Gorkys Hernandez felesége, Daisy szintén életét vesztette.

A másodosztályú Marítimo de La Guaira klubban játszó védő, Héctor Bello szintén tragikus módon veszítette el feleségét, Andreát, amikor az épületük összeomlott a katasztrófa során. Andrea a saját testével védte egyéves kislányukat, így óvva meg a csecsemő életét, miközben ő maga életét vesztette.