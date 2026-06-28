„Mindig te leszel a hősünk, Anya” – üzente a futballista feleségének, aki életét adta, hogy megmentse a babájukat

Egy labdarúgó teljesen összeomlott, miután bátor felesége életét vesztette, miközben egyéves kislányukat védte egy hatalmas földrengés során.
Héctor Bello, a venezuelai másodosztályú Marítimo de La Guaira hátvédje megerősítette felesége, Andrea halálát, miután az épületük összeomlott a katasztrófában. A mentőcsapatok szomorú módon a romok alatt találtak rá Andrea holttestére, aki önzetlenül a saját testével oltalmazta kislányát.
A csecsemő szerencsére túlélte a tragédiát, és élve mentették ki. Bello őszinte közösségi médiás posztokban osztotta meg fájdalmát: „Egyedül hagytál minket a harcban, anyuci. Teljesen egyedül hagytál a lányunkkal.” Egy második, érzelmes üzenetben hozzátette: „Hogyan mondjam ezt el a lányomnak?
„Andrea, hogyan magyarázzam meg a lányodnak, hogy az életedet adtad az övéért, én pedig nem voltam ott abban a pillanatban, hogy bármit is tegyek? Hogyan magyarázzam meg? Adj most nekem erőt, mert nem bírom tovább.”
Később ezt írta: „Mindig te leszel a kedvenc hősünk, Anya. Gondoskodni fogok róla, hogy a babánk emlékezzen rá, milyen csodálatos voltál, és mennyire szeretted őt. Elmesélem majd neki a történetet, hogyan mentetted meg, hogyan adtad a saját életedet a lányunkért, és hogy milyen bátor nő voltál, aki még az utolsó leheletével sem hagyta el őt.”
A „Kike” néven is ismert Bello – aki belső védőként játszik, és karrierje nagy részét a Zulia FC-nél töltötte – hozzátette: „Úgy nevetnél, teljesen szerelmesen, és az arcod elvörösödne. Ó, Andrea, Anyuci, nem tudok ezzel megbirkózni, szerelmem, igazán nem megy.”
A házaspár, akik mindössze néhány hónappal korábban köszöntötték kislányukat, Alanát, a június 24-én Venezuelát megrázó kettős földrengés áldozatává vált. A rengések jelentett erőssége 7,2-es és 7,5-ös volt.
A földmozgások széles körű pusztítást végeztek, különösen a tengerparti területeken, beleértve La Guaira államot is, ahol a család élt – jelentette a NeedToKnow.
A hatóságok legalább 235 halálos áldozatról és több mint 4300 sérültről számoltak be, miközben a kutatási és mentési munkálatok folyamatosan zajlanak.
A Venezuelai Labdarúgó Szövetség egy másik játékos, Yordelis Pereira halálát is megerősítette, ami még inkább rávilágít a katasztrófa sportközösségre gyakorolt hatására.
Miközben Bellónak azzal a kihívással kell szembenéznie, hogy egyedül neveli fel a kislányukat, a futballvilág továbbra is összefog a 28 éves játékos mellett ebben az elképzelhetetlen veszteségben.
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