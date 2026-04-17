Tóth Alex jól járhat a Bournemouth új edzőjével

A szezon végén távozó Andoni Iraola utódát keresi – és jó eséllyel meg is találta – Tóth Alex angol futballklubja, az AFC Bournemouth. Sajtóhírek szerint a német Marco Rose lehet a Fraditól januárban a Premier League középcsapatához igazolt 20 éves magyar középpályás új edzője.

Marco Rosénak jók a tapasztalatai a magyar futballistákkal - Tóth Alex is biztos megkapná nála az esélyt

Rose korábban a Red Bull Salzburg, a Borussia Mönchengladbach és a Borussia Dortmund, legutóbb pedig (2022-25) az RB Leipzig edzője volt. Utóbbi csapatnál Gulácsi Péter és Orbán Willi, valamint az a Szoboszlai Dominik is az alapemberei közé tartozott, akinek Ausztriában már ifiedzője is volt, majd 2018-ban az irányításával mutatkozott be a felnőtt futballban.

Marco Rose több esélyt adna Tóth Alexnek?

Salzburgban, majd Lipcsében összesen 65 tétmeccsen külte pályára Szoboszlait (ezeken 16 gól és 15 gólpasszal segítette csapatait a magyar légiós), míg a német klubnál Gulácsit 54-szer, Orbánt pedig 98-szor játszatta. Azaz a magyar játékosokkal kifejezetten jók a tapasztalatai, még az sem valószínűtlen, hogy Tóth Alexről informálódhat Rose a válogatottbeli csapattársainál.

Tóth Alex az átigazolása óta 5 alkalommal játszott az Iraola-csapatban, de hosszabb időre (58 percre az Everton elleni kezdőcsapatban) csak egyszer szavazott neki bizalmat a spanyol tréner. Pedig amikor válogatott légiósunk legalább pár percre pályára léphetett, egy döntetlen kivételével négyszer győzött a Bournemouth – legutóbb az éllovas Arsenal vendégeként nyert 2-1-re.