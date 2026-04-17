Nagy Duett 2026Exatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
21°C Székesfehérvár

Rudolf névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Tóth Alex jól járhat a Bournemouth új edzőjével

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 17. 16:15
Marco Rose már az ifiben dolgozott együtt Szoboszlai Dominikkal, majd Gulácsi Péter és Orbán Willi is remekelt vele. Tóth Alex is több játékpercre számíthatna nála?
MM
A szerző cikkei

A szezon végén távozó Andoni Iraola utódát keresi – és jó eséllyel meg is találta – Tóth Alex angol futballklubja, az AFC Bournemouth. Sajtóhírek szerint a német Marco Rose lehet a Fraditól januárban a Premier League középcsapatához igazolt 20 éves magyar középpályás új edzője.

Marco Rosénak jók a tapasztalatai a magyar futballistákkal - Tóth Alex is biztos megkapná nála az esélyt
Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Rose korábban a Red Bull Salzburg, a Borussia Mönchengladbach és a Borussia Dortmund, legutóbb pedig (2022-25) az RB Leipzig edzője volt. Utóbbi csapatnál Gulácsi Péter és Orbán Willi, valamint az a Szoboszlai Dominik is az alapemberei közé tartozott, akinek Ausztriában már ifiedzője is volt, majd 2018-ban az irányításával mutatkozott be a felnőtt futballban

Marco Rose több esélyt adna Tóth Alexnek?

Salzburgban, majd Lipcsében összesen 65 tétmeccsen külte pályára Szoboszlait (ezeken 16 gól és 15 gólpasszal segítette csapatait a magyar légiós), míg a német klubnál Gulácsit 54-szer, Orbánt pedig 98-szor játszatta. Azaz a magyar játékosokkal kifejezetten jók a tapasztalatai, még az sem valószínűtlen, hogy Tóth Alexről informálódhat Rose a válogatottbeli csapattársainál.

Tóth Alex az átigazolása óta 5 alkalommal játszott az Iraola-csapatban, de hosszabb időre (58 percre az Everton elleni kezdőcsapatban) csak egyszer szavazott neki bizalmat a spanyol tréner. Pedig amikor válogatott légiósunk legalább pár percre pályára léphetett, egy döntetlen kivételével négyszer győzött a Bournemouth – legutóbb az éllovas Arsenal vendégeként nyert 2-1-re.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
