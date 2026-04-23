Ezért nem írt még alá Szoboszlai? Tovább gyengül a Liverpool

Tavaly elsősorban Trent Alexander-Arnold és Luis Díaz távozásával gyengült Szoboszlai Dominik csapata, az idei szezon végén pedig újabb korszakos klasszisaitól búcsúzik a Liverpool. Mohamed Szalah és Andy Robertson egyaránt kilenc év – benne többek között bajnoki címek és Bajnokok Ligája-győzelem – után hagyja ott az angol futball legendás klubját. Jó eséllyel hozzájuk csatlakozik a még egy évig érvényes szerződéssel bíró Alisson Becker is. Nem elég, hogy Alexander-Arnold és Szalah személyében két közeli barátjától kellett megválnia Szoboszlainak (nem beszélve a Rómába kölcsönadott Kosztasz Cimikaszról), a többi rutinos erősség is hiányzik vagy hiányozhat a jövőben. Mindez magyarázatot adhat arra, hogy a Real Madridhoz is csábított magyar középpályás, miért nem kötelezte még el magát új szerződés aláírásával.

Szoboszlai barátai közül Cimikasz (balra) már távozott, Szalah most készül rá, és eligazol Alisson (jobbra) is?

A 33 éves, 76-szoros brazil válogatott kapus nyolc éve az AS Romától igazolt az Anfieldre, most pedig akkori edzője kedvéért készül vissza az olasz Serie A-ba, de már a Juventus első számú kiszemeltjeként.

Szabadulnának Alissontól a Pool-vezetők

Alisson 2018 óta összesen 332 tétmeccsen védte a Pool kapuját, ugyanakkor idén többször is kiesett sérülés vagy betegség miatt (jelenleg is pótolni kell, és miután a helyettese, Giorgi Mamardasvili is kidőlt, várhatóan Freddie Woodman kerül a Crystal Palace elleni kezdőcsapatba, míg Pécsi Ármin a kispadra). A tapasztalt kapusra vadászó Juve mestere, Luciano Spalletti kívánságlistáján mégis ő az első, megelőzve a Fiorentinában védő spanyol David De Geát. A torinói klubnál a napokban szerződést hosszabbított 67 éves mester jól ismeri, hiszen 2016-tól már dolgoztak együtt az AS Románál; a kapus akkor vált világklasszissá, megkilencszerezve az értékét (a brazil Internacionaltól 8 millió euróért vették, majd két évvel később 72 millióért adták tovább a Poolnak).

[🟢] BREAKING: Verbal agreement between Juventus and Alisson.



In the coming weeks, Liverpool's stance on a possible departure of the Brazilian goalkeeper will become clear.



A legfrissebb olasz és angol sajtóértesülések szerint Alisson szóban már el is fogadta az olaszok ajánlatát, de ahhoz ragaszkodik, hogy jelenlegi klubja is jól járjon az üzlettel. A 10-20 millió euró (3,7-7,3 milliárd forint) közé belőtt vételárán kívül, a liverpooli vezetők azért adhatják áldásukat az átigazolásra, mert…

Mamardasvili hosszú távú megoldást jelenthet számukra a sérülékeny brazil helyett;

nem kéne tovább utalniuk a magas fizetését (évi 9 millió eurót, azaz 3,3 milliárd forintot);

a kispadra postafordultával érkezhetne a torinóiak jelenlegi kapusa, Michele Di Gregorio.

A Pool-sztár ügynökét a vasárnapi (20.45, tv: Match 4) AC Milan-Juventus rangadóra várják Olaszországba tárgyalni.