Szoboszlai Dominik egy mondattal üzent a lökdösődés után

szoboszlai dominik
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 28. 10:35
bajnokok ligájaalexis mac allister
A Liverpool magyar játékosa saját csapattársával vívott közelharcot a gárda edzésén. Egy pillanatra úgy tűnt, Szoboszlai Dominik össze is akaszkodik Alexis Mac Allisterrel.

Paprikás hangulatú edzéssel készült a Liverpool a szerdai, Qarabag elleni Bajnokok Ligája meccsre. Az angolok közösségi oldalain élőben volt követhető a gyakorlás első negyedórája, a videón azt is lehetett látni, hogy Szoboszlai Dominik és Alexis Mac Allister a vártnál nagyobb hévvel hajtottak végre egy feladatot. A "fogócska" közben az argentin középpályás egy esetben szó szerint megrángatta a Szoboszlai mezét.

Mac Allister és Szoboszlai Dominik
Mac Allister és Szoboszlai Dominik harca az edzésen / Fotó: Andrew Powell

A felvételeken jól lehet látni, hogy Mac Allister többször is letépte volna a felsőt. Szoboszlai egyszer ezt megelégelte, s elkezdte lökdösni az argentint. Az operatőr ennél a szituációnál elfordította a kamerát, így nem láthattuk a végkifejletet. Egy fotó viszont arról árulkodik, hogy ha volt is lökdösődés, az inkább vicces volt, mint erőszakos. Még Mohamed Szalah is élvezettel figyelte a kakaskodást.

Mac Allister és Szoboszlai Dominik
A két középpályás komolyan vette az edzést / Fotó: Peter Byrne - PA Images

Szoboszlai Dominik az Instagramon üzent

Az edzés után Szoboszlai Dominik egyetlen mondattal üzent Mac Allisternek:

Ha kell a felsőm, akkor kérd el

- írta Szoboszlai egy nappal a Liverpool-Qarabag meccs előtt.

A jelenetet 8:30-tól nézheted meg:

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
