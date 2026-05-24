Arne Slot nem süllyedt mélyre, itt a Liverpool kezdőcsapata

A búcsúról szól Szoboszlai Dominikék szezonbeli utolsó találkozója. A Liverpool-Brentford meccsen köszön el a közönségtől Mohamed Szalah és Andy Robertson, ezért is volt kérdés, számít-e rájuk már a kezdőcsapatban Arne Slot menedzser.

A Liverpool-Brentford lesz Szalah és Robertson búcsúmeccse Fotó: Naomi Baker

Természetesen Szalah és Robertson is ott van a kezdőben, Arne Slot egyszerűen nem tehette meg, hogy kihagyja őket. Kerkez Milos ezért csak csere Robertson mögött, Szoboszlai Dominik viszont kezdőként bizonyíthat.

Liverpool-Brentford: cél a BL

A Liverpool négy hete nyert utoljára meccset a bajnokságban. Most egy pont mindenképp kell ahhoz, hogy a gárda bejusson a BL alapszakaszába.