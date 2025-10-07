Másnak ez többhavi fizetése: Nem akármilyen cuccban jelent meg Budapesten Szoboszlai - fotó

Extravagáns szettben érkezett haza a magyar válogatott csapatkapitánya, hogy társaival felkészüljön a szombati Örményország elleni világbajnoki-selejtezőre (18:00, tv: M4 Sport), majd a jövő heti Portugália elleni idegenbeli találkozóra. A Liverpool játékosát egy bő szabású nadrágban és egy farmerdzsekiben fotózták le Budapesten. Szoboszlai Dominik kabátja közel egymillió forintba kerül, de a kezében tartott táska sem olcsóbb. Sőt!

Extravagáns szettben érkezett haza a magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik kabátja közel 1 millió forintba kerül Fotó: Szabó Miklós

A csapatkapitányt hiába keresték a válogatott szurkolói a hétfő délutáni edzésen készült felvételeken, nem látták. Pedig már hétvégén hazajött Magyarországra, mert vasárnap élőben nézte meg a Csákvár-Békéscsaba NB II-es bajnoki meccset, majd a lefújás után aláírásokat osztogatott és közös fényképeket készített a rajongókkal. Hétfő este pedig "hazatérés" címmel töltött fel egy képet magáról az Instagram-oldalára, amely a megjelölés szerint Budapesten készült.

Szoboszlai Dominik kabátja Louis Vuitton

Szoboszlai Dominik a közösségi oldalára feltöltött fotón a rendkívül népszerű Louis Vuitton márka egyik nagyon stílusos farmerdzsekijét viseli, amit a hivatalos oldalon 2500 euróért, azaz több mint 970 ezer forintért árulnak.

A Louis Vuitton márkájú farmerdzsekit 2500 euróért, azaz több mint 970 ezer forintért árulják Fotó: louisvuitton.com

A 24 éves focista kezében látható táska sem egy olcsóság. A Bottega Veneta márkájú darab ára egyes internetes boltokban közel 4500 euróba, azaz 1,7 millió forintba kerül. De akciósan sokkal kedvezőbb áron is meg lehet vásárolni. Az egyik webshop most például 54 százalékos kedvezménnyel kínálja a táskát, így most kevesebb mint 900 ezer forintért bárki hozzájuthat.