Puskás Ferenc dédunokája is siratja a Real Madridot

A Liverpool és a Barcelona után egy újabb európai futballóriás búcsúzott a Bajnokok Ligája küzdelmeitől. A Bayern München-Real Madrid csúcsrangadó visszavágója 4-3-as hazai sikerrel ért véget, így a bajorok bejutottak a sorozat elődöntőjébe, ahol majd a Szoboszlaiékat búcsúztató PSG-vel találkoznak. A spanyolok tavalyhoz hasonlóan ismét a legjobb nyolc között véreztek el, pedig még Puskás Ferenc meseszép dédunokája is nekik drukkolt.
A találkozót megelőzően Ane Puskás egy Instagram-videóval hangolódott az összecsapásra, amelyben mindkét fél mezében feltűnik néhány másodperce, de egyetlen pillanatig sem volt kétség afelől, melyik klubért dobban a szíve.
Bajnokok Ligája este – Puskás Ferenc dédunokájaként nem kérdés, hogy kinek fogok szurkolni
– fogalmazott a legendás magyar futballista Spanyolországban élő dédunokája.
Sokáig úgy tűnt, szerencsét hoz a csapatnak, hiszen a madridiak háromszor is vezettek a meccsen, de a hajrában emberhátrányba kerültek, és már nem bírták a német nyomást. A Bayern 6-4-es összesítéssel lépett tovább.
Az olimpiai aranyérmes, a magyar válogatottal világbajnoki második helyezett sportikon április 2-án ünnepelte volna 99. születésnapját.
Ma lenne 99 éves a dédapám. 99 év tele történetekkel, nevetéssel, tanulságokkal és pillanatokkal, amiket mindig a szívünkben hordozunk! Köszönet a szeretetedért, a példádért és mindent amit a családunknak jelentettél. Mindig velünk leszel, minden emlékben és minden ölelésben. Boldog születésnapot Dédpapa
– írta Ane Puskás.
Puskás Ferenc 2006 novemberében, 79 esztendősen hunyt el.
