Szoboszlai és Kerkez után kiderült: Mindössze ennyi pénzt keres Pécsi Ármin Liverpoolban

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos fizetésének a töredékét keresi a Liverpool harmadik magyar labdarúgója, Pécsi Ármin. A felnőtt csapat állandó tagjainak a fizetését már korábban többször megírta a helyi sajtó, de most a többnyire a klub U21-es csapatában védő fiatal kapus heti bére is napvilágot látott.

Pécsi Ármin liverpooli fizetése

Szoboszlai Dominik heti 120 ezer fontot (53,8 millió Ft) keres – bár a folyamatban lévő szerződéshosszabbításával ez jócskán megemelkedhet –, míg Kerkez Milos 75 ezer fontot (33,6 millió Ft) visz haza hetente. A givemesport.com viszont most posztonként az összes játékos fizetését górcső alá vette, a kapusok közt pedig a Liverpool harmadik magyar játékosára, Pécsi Árminra is kitért.

Alisson Beckerről azt írták, hogy a világ egyik legjobb hálóőre, heti 150 ezer fontos (67,2 millió Ft) fizetése azonban még legjobban fizetett kapusoké között sincs. Első számú helyettese, Giorgi Mamardashvili 85 ezer fontot (38,1 millió Ft) kap, de a Liverpoolnak van még két olyan játékosa, akik remekül védenek:

Freddie Woodman és Pécsi Ármin, utóbbi mindössze heti 3 ezer fontot (1,3 millió Ft) keres – fogalmazott a portál.

A közzétett fizetési listán nincs olyan liverpooli játékos, aki a 21 éves magyar kapusnál kevesebbet kapna. Egyedül a szintén hálóőr Harvey Davies az, aki ugyanannyit – ő februárban tért vissza kölcsönből a Vörösökhöz, miután a Crawley Townnál elvesztette a helyét a kezdőcsapatban.