Lezárul egy korszak Liverpoolban, fájdalmas bejelentést tett Szoboszlai csapattársa

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 09. 20:20
Véget ér egy fontos korszak az FC Liverpoolnál. Andy Robertson nyáron elhagyja a csapatot.
Andy Robertson és az FC Liverpool bejelentette, hogy a skót hátvéd a szezon végén távozik a csapattól. "Megerősítjük, hogy Andy Robertson a jelenlegi szezon végén befejezi a liverpooli pályafutását. Ezt a Liverpool legendájaként teszi meg" - írta közleményében az angol klub.

Andy Robertson távozik a szezon végén Fotó: Stuart Franklin - UEFA

Robertson 2017 nyarán a Hull Citytől igazolt a Liverpoolhoz, és a klubnál töltött kilenc év alatt két Premier League-bajnoki címet, egy Bajnokok Ligája-győzelmet, FA-kupát, két Ligakupát, FIFA Klubvilágbajnokságot, az UEFA Szuperkupát és a Community Shieldet nyerte meg.

A skót válogatott kapitánya a közelgő távozásáról így nyilatkozott: 

„Úgy érzem, most, hogy nyilvánosságra hoztam, már jobban érzem magam. Az elmúlt néhány hétben, sőt hónapban az volt a legnehezebb, hogy az edzőpályán a hozzám közel álló emberek nem tudtak róla, és ami még fontosabb, a szurkolók sem. Minél közelebb kerül a pillanat, annál több kérdést kapsz. Mindig is azt mondtam, hogy a szurkolók a legfontosabbak ebben a klubban, és úgy gondolom, itt az ideje, hogy elmondjam nekik, mi folyik itt, és hogy ez nyilvánvalóan az utolsó évem lesz. Úgy gondolom, jobb, ha nyíltan beszélek erről, így mostantól a szezon végéig teljes mértékben a csapatra koncentrálhatok. Fontosnak tartom ezt, mindig is így tettem. De az érzelmes búcsúzás, amikor elmondom a szurkolóknak és a klubhoz kötődő embereknek, hogy mit jelentenek nekem, az inkább a szezon vége felé fog bekövetkezni. Még nem hiszem, hogy teljesen készen állok erre. Csak ki akartam adni magamból, hogy mostantól nyílt és őszinte lehessek mindenkivel" - írta Robertson.

 

