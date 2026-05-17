Szedd magad eperföldek

Földek Pilisvörösvártól Szentendréig

Az Erdbeerland családi vállalkozás 4 helyszínen és autentikus környezetben kínál lehetőséget a földieper szedésére: ameddig a szem ellát, epersorok tucatjai adnak lehetőséget a népszerű gyümölcs betakarítására. A kb. 3-4 hétig tartó szezon az eper éréséhez és az időjáráshoz igazodik, az édes finomságot szedőládába és vödörbe is tehetjük.

Helyszínek: 2011 Budakalász, Gát u.; 2085 Pilisvörösvár, Görbe u.; 2097 Pilisborosjenő, Kövesbérci út; 2013 Szentendre, Kalászi út

Időpont: várhatóan május közepétől

Információk: eperfold.hu

Aki korán kel, kosarában epret lel

Tanácsos időben kelnie és érkeznie annak, aki a pomázi eperföldet választja szedésre, hiszen előfordul, hogy a kora délutáni órákra egyszerűen elfogy a gyümölcs. A helyszínen a Napelem jobb és bal oldalán is található epreskert, ezeket az üzemeltetők felváltva tartják nyitva. A szedőalkalmatosságokat itt mindenkinek magának kell biztosítania.

Helyszín: 2013 Pomáz, Kőfaragó u. 6.

Időpont: várhatóan május vége

Információk: pomazieper.hu

Pirosló látvány, ameddig a szem ellát

Hatalmas gondozott területen várja a Ráckevei járáshoz tartozó község földúton megközelíthető eperföldje a látogatókat, akik idén is teleszedhetik az edényeiket és ládáikat a szezon kedvencével. Az aratáshoz jelképes belépődíj, és előzetes regisztráció szükséges, amire az eperfarm Facebook-oldalán keresztül üzenetben van lehetőség.

Helyszín: 2338 Áporka, Áporkai Űrbő-tanya

Időpont: várhatóan május közepétől

Információk: facebook.com/szaboritaeperfarm

Nyugaton is bőven akad kóstolnivaló

A szombathelyi Berryland 2026-ban is megnyitja a kapuit, hogy szeretettel fogadja az eper szerelmeseit. A gyommentes ültetvényen kétféle fajta, a Clery és a Joly szedhető, ám a terület egyidejű befogadói létszáma limitált, ezért fontos bejelentkezni és tervezetten érkezni. A helyszín egységes gyümölcsszedő vödröt biztosít a vendégeinek.

Helyszín: 9700 Szombathely és Petőfi telep között a Körmendi úton

Időpont: várhatóan május közepe

Információk: berryland.hu