Szedd magad eperföldek

Az Erdbeerland családi vállalkozás 4 helyszínen és autentikus környezetben kínál lehetőséget a földieper szedésére: ameddig a szem ellát, epersorok tucatjai adnak lehetőséget a népszerű gyümölcs betakarítására. A kb. 3-4 hétig tartó szezon az eper éréséhez és az időjáráshoz igazodik, az édes finomságot szedőládába és vödörbe is tehetjük.
Helyszínek: 2011 Budakalász, Gát u.; 2085 Pilisvörösvár, Görbe u.; 2097 Pilisborosjenő, Kövesbérci út; 2013 Szentendre, Kalászi út
Időpont: várhatóan május közepétől
Információk: eperfold.hu
Tanácsos időben kelnie és érkeznie annak, aki a pomázi eperföldet választja szedésre, hiszen előfordul, hogy a kora délutáni órákra egyszerűen elfogy a gyümölcs. A helyszínen a Napelem jobb és bal oldalán is található epreskert, ezeket az üzemeltetők felváltva tartják nyitva. A szedőalkalmatosságokat itt mindenkinek magának kell biztosítania.
Helyszín: 2013 Pomáz, Kőfaragó u. 6.
Időpont: várhatóan május vége
Információk: pomazieper.hu
Hatalmas gondozott területen várja a Ráckevei járáshoz tartozó község földúton megközelíthető eperföldje a látogatókat, akik idén is teleszedhetik az edényeiket és ládáikat a szezon kedvencével. Az aratáshoz jelképes belépődíj, és előzetes regisztráció szükséges, amire az eperfarm Facebook-oldalán keresztül üzenetben van lehetőség.
Helyszín: 2338 Áporka, Áporkai Űrbő-tanya
Időpont: várhatóan május közepétől
Információk: facebook.com/szaboritaeperfarm
A szombathelyi Berryland 2026-ban is megnyitja a kapuit, hogy szeretettel fogadja az eper szerelmeseit. A gyommentes ültetvényen kétféle fajta, a Clery és a Joly szedhető, ám a terület egyidejű befogadói létszáma limitált, ezért fontos bejelentkezni és tervezetten érkezni. A helyszín egységes gyümölcsszedő vödröt biztosít a vendégeinek.
Helyszín: 9700 Szombathely és Petőfi telep között a Körmendi úton
Időpont: várhatóan május közepe
Információk: berryland.hu
A Kurucsó család rajong az eperért, termésüket és az élményt pedig a szedd magad akciók kedvelőivel idén megduplázódott területen szeretnék megosztani. A helyszínre egyszerre 60 személyt/családot/csoportot tudnak beengedni. Ajánlott „játszós” ruhát, alkalmas edényt vagy ládát is magunkkal vinni.
Helyszín: 5622 Köröstarcsa, Zöldfa u. 1.
Időpont: várhatóan május 20-a környéke
Információk: facebook.com/korostarcsa.zoldfaeper
Fontos tudnivalók
Az eper általában kilós áron vehető meg, a legtöbb helyen csak készpénzes fizetésre van lehetőség, erre előre érdemes készülni. Az érés folyamatos, a nyitvatartások pedig ehhez igazodnak, ezért indulás előtt mindenképpen tájékozódjunk az aktuális lehetőségekről.
