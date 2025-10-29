Melltartó nélkül ment meccsre az ország kedvenc riportere, a kamera mindent vett

Olaszország egyik kedvenc riportere Diletta Leotta. A szexi modell és tévés a férfiak legnagyobb örömére egyre többször tűnik fel sporteseményeken. A DAZN online tévé munkatársaként állandó résztvevője a focimeccseknek, pálya széli riporterként csodálhatjuk meg őt.
Diletta Leotta a hétvégén szintet lépett, mély dekoltázsú ruhája alatt ugyanis nem viselt melltartót. A Lazio-Juventus meccsen meg sem próbálta ektakarni csodás melleit.
A szexi tévés egy ideig biztosan utoljára találkozhatott meccsen a Juventus edzőjével. A horvát Igor Tudort az 1-0-s vereség után ugyanis kirúgta a torinói csapat.
