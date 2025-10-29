BékemenetKenyai repülőgép-balesetSztárban Sztár All StarsMegasztár
Melltartó nélkül ment meccsre az ország kedvenc riportere, a kamera mindent vett

focimeccs
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 29. 05:00
Merész szettben tűnt fel az olasz rangadón a tévés. Diletta Leotta cseppet sem jött zavarba.

Olaszország egyik kedvenc riportere Diletta Leotta. A szexi modell és tévés a férfiak legnagyobb örömére egyre többször tűnik fel sporteseményeken. A DAZN online tévé munkatársaként állandó résztvevője a focimeccseknek, pálya széli riporterként csodálhatjuk meg őt.

Diletta Leotta
Diletta Leotta üde színfoltja az olasz focinak Fotó: Giuseppe Bellini

Diletta Leotta a hétvégén szintet lépett, mély dekoltázsú ruhája alatt ugyanis nem viselt melltartót. A Lazio-Juventus meccsen meg sem próbálta ektakarni csodás melleit.

Diletta Leotta nem hozott szerencsét

A szexi tévés egy ideig biztosan utoljára találkozhatott meccsen a Juventus edzőjével. A horvát Igor Tudort az 1-0-s vereség után ugyanis kirúgta a torinói csapat.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
