Böde Dániel nem tartotta magában a véleményét, majd megrendelte az italt a bulira

Két vereség után nyert újra az NB I-ben a Paks. A tolnaiak sikerét ki más szállította volna, mint Böde Dániel, aki csereként beállva két perc alatt duplázott, ezzel nyert a Paks 3-1-re az MTK ellen a labdarúgó-NB I-ben.
A játékos szerint nagyon kellett már, hogy megszakítsák rossz sorozatukat.
Végre ott voltunk a kapu előtt többször, az elmúlt két mérkőzésen ez kevésszer sikerült. Most sem játszottunk jól, de a lényeg, hogy megszereztük a győzelmet
- mondta a meccs után Böde, aki a napokban a Tiktok-oldalán beszélt arról, nem tudja, hogy dicséret, vagy inkább a fiatalok kritikája az, hogy 39 évesen még mindig dominál az NB I-ben.
A csatár az ünneplésről azt mondta, van még két meccsük, addig nem lehet szó buliról. December 20. után azonban jöhet a koccintás, meg is kérte csapattársát, a jelenleg sérült Ádám Martint, hogy a frissen piacra dobott söréből hozzon egy-két tálcát az évzáróra.
A magyar élvonalbeli labdarúgó-bajnokság új idénye – immár Fizz Liga néven – már javában tart. A névváltás új korszakot hozott, de a kérdések a régiek: ki lesz a bajnok, ki harcolja ki a nemzetközi kupaindulást, és kik búcsúznak az élvonaltól? Vajon megőrzi fölényét a címvédő Ferencváros, vagy idén felborul a papírforma, és más csapat ünnepelhet majd? A fordulók izgalma garantált, a szurkolók pedig minden hétvégén újabb drámára és parázs meccsekre számíthatnak. A TippmixPRO ezúttal is ott van a pályán: számtalan fogadási lehetőséggel teszi még izgalmasabbá a bajnoki hajrát.
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.