Böde Dániel nem tartotta magában a véleményét, majd megrendelte az italt a bulira

Két vereség után nyert újra az NB I-ben a Paks. A tolnaiak sikerét ki más szállította volna, mint Böde Dániel, aki csereként beállva két perc alatt duplázott, ezzel nyert a Paks 3-1-re az MTK ellen a labdarúgó-NB I-ben.

Böde Dániel kétszer is ünnepelhetett Fotó: Dömötör Csaba

A játékos szerint nagyon kellett már, hogy megszakítsák rossz sorozatukat.

Végre ott voltunk a kapu előtt többször, az elmúlt két mérkőzésen ez kevésszer sikerült. Most sem játszottunk jól, de a lényeg, hogy megszereztük a győzelmet

- mondta a meccs után Böde, aki a napokban a Tiktok-oldalán beszélt arról, nem tudja, hogy dicséret, vagy inkább a fiatalok kritikája az, hogy 39 évesen még mindig dominál az NB I-ben.

Böde Dániel készül a bulira

A csatár az ünneplésről azt mondta, van még két meccsük, addig nem lehet szó buliról. December 20. után azonban jöhet a koccintás, meg is kérte csapattársát, a jelenleg sérült Ádám Martint, hogy a frissen piacra dobott söréből hozzon egy-két tálcát az évzáróra.