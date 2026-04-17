Földbe gyökerezett a magyar válogatott focista lába, óriási az öröm

A péntek esti Blackburn-Coventry angol másodosztályú mérkőzésen biztosította be feljutását a Premier Leauge-be a vendég csapat. Tóth Balázs együttese sokáig vezetett, de a hajrában megszületett a feljutást érő találat – amelynél a magyar válogatott kapus tehetetlen volt.

Tóth Balázs tehetetlen volt a Coventry feljutást érő góljánál

Fotó: Dan Mullan

Védeni valója sem volt Tóth Balázsnak a listavezető Coventry elleni bajnoki 84. percéig, amikor viszont – 1-0-ás Blackburn-vezetésnél – Bobby Thomas olyan védhetetlenül fejelt a magyar válogatott játékos kapujába, hogy a hálóőr meg sem tudott mozdulni.

Az egy pont pedig azt jelentette a Coventry-nek, hogy matematikailag bebiztosította feljutását a Premier League-be.

A csapat ugyanis jelenlegi 86 pontjával legrosszabb esetben is már csak második helyen végezhet a bajnokság végén, így 25 év után szerepelhet majd újra az angol élvonalban. Sőt, a következő mérkőzéseken még az aranyérmet is megszerezheti a másodosztályban, mert bár az Ipswich két találkozóval kevesebbet játszott, de a lemaradása 11 pont.