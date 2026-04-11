Tóth Alex csodameccsen tért vissza, itt a hétvége meglepetése

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 11. 15:30 / FRISSÍTÉS: 2026. április 11. 15:34
Továbbra is veretlen új csapata a magyar középpályással. Tóth Alex másfél hónap után játszott újra, vendégsiker az Arsenal-Bournemouth meccsen.

A hétvége egyik legnagyobb meglepetését hozta az Arsenal-Bournemouth meccs Angliában. A Premier League éllovasa hazai pályán kapott ki 2-1-re a Bournemouth-tól, a vendégek immár 12 bajnoki óta veretlenek. A vendégek magyar középpályása, Tóth Alex február 28. után lépett újra pályára a PL-ben.

Tóth Alex csereként érkezett az Arsenal-Bournemouth meccsre Fotó: Robin Jones - AFC Bournemouth

A Bournemouth magyar játékosa a 80. percben, már 2-1-es állásnál lépett pályára. Ezelőtt utoljára másfél hónapja kapott lehetőséget, most ötödik meccsét játszotta a bajnokságban. Azzal is eldicsekedhet, hogy amióta Angliába igazolt, a gárda nem kapott ki a PL-ben.

Arsenal-Bournemouth: bajban az éllovas

Az Arsenal pocsék formában van, már elveszítette a Ligakupa döntőjét és kiesett az FA-kupából is. A tabellát ugyan kilenc ponttal vezetik a Manchester City előtt, de a bombaformában játszó rivális két bajnokival kevesebbet játszott.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
