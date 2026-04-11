Tóth Alex csodameccsen tért vissza, itt a hétvége meglepetése

A hétvége egyik legnagyobb meglepetését hozta az Arsenal-Bournemouth meccs Angliában. A Premier League éllovasa hazai pályán kapott ki 2-1-re a Bournemouth-tól, a vendégek immár 12 bajnoki óta veretlenek. A vendégek magyar középpályása, Tóth Alex február 28. után lépett újra pályára a PL-ben.
A Bournemouth magyar játékosa a 80. percben, már 2-1-es állásnál lépett pályára. Ezelőtt utoljára másfél hónapja kapott lehetőséget, most ötödik meccsét játszotta a bajnokságban. Azzal is eldicsekedhet, hogy amióta Angliába igazolt, a gárda nem kapott ki a PL-ben.
Az Arsenal pocsék formában van, már elveszítette a Ligakupa döntőjét és kiesett az FA-kupából is. A tabellát ugyan kilenc ponttal vezetik a Manchester City előtt, de a bombaformában játszó rivális két bajnokival kevesebbet játszott.
