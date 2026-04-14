Tóth Alex klubja bejelentette, amitől tartottak a szurkolók

A szezon végén távozik Andoni Iraola, a Tóth Alexet is foglalkoztató Bournemouth labdarúgócsapatának vezetőedzője. Az angol klub kedden honlapján jelentette be, hogy a 43 éves tréner nyáron, három idény után elhagyja az együttest. A csapat szombaton a listavezető Arsenal otthonában nyert 2-1-re.

Andoni Iraola nem marad Tóth Alex csapatánál

A spanyol szakember a Rayo Vallecanótól szerződött 2023-ban az angolokhoz, akiket mostanáig 121 találkozón irányított. Vezetésével a csapat előbb 12., majd kilencedik helyen végzett, jelenleg pedig 32 forduló után a 11. helyen áll a Premier League-ben.

Tóth Alexnek csak hónapok jutottak az edzővel

A klubot korábban - az azóta már a Liverpoolban játszó - Kerkez Milos is erősítette, míg jelenlegi magyar játékosát, a szintén válogatott Tóth Alexet januárban vásárolta meg Bournemouth a Ferencvárostól.