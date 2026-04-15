Ebben a pillanatban kaptuk a felfoghatatlan hírt: meghalt a magyar bajnok labdarúgó

Fájdalmas hírről számolt be a Vasas labdarúgócsapata a Facebook-oldalán: 75 évesen elhunyt Szőke István.

Búcsúztatójukból kiderül, hogy Szőke István 1950-ben született a Zala megyei Bázakerettyén, ifjú éveit pedig Nagykanizsán töltötte labdarúgóként. 1969-ben igazolt a fővárosba, a Vasashoz, ahol 1972-ben mutatkozhatott be az első csapatban, nem akármilyen korszakban és társak mellett. 1977-ig összesen 65 tétmeccsen szerepelt piros-kékben. Kezdetben balszélsőként játszott, később balhátvéd lett.

Szőke István tagja volt az 1973-as MNK-győztes Vasasnak

Szőke István tagja volt az 1973-as MNK-győztes Vasasnak, a döntőben Gass István helyén csereként kapott szerepet a Honvéd ellen hosszabbításban megnyert találkozón, az 1976/77-es szezon végén pedig bajnoki címet ünnepelhetett. A Sztyopa becenévre hallgató játékos legemlékezetesebb meccsei közé tartozik 1972-ből a Ferencváros 5-2-es legyőzése és az 1975-ös Újpest elleni 3-0-ás siker, amelyen hibátlanul őrizte Bene Ferencet.

Dr. Genzwein Ferenctől érkezett a hír, hogy Szőke István életének 76. évében elhunyt, búcsúztatására zárt körben kerül sor a család tájékoztatása szerint. Emlékét megőrizzük, nyugodjon békében!

- zárta szomorú bejegyzését a Vasa.