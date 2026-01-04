SátoraljaújhelyTisza-Adó14. havi nyugdíj
Gera Zoltán nagyon súlyos döntést hozott, szakíthat a futballal

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 04. 17:35
Az évezred egyik legjobb magyar labdarúgója ott szeretne helyt állni, ahol szükség van rá. Gera Zoltán a foci helyett a teológiára koncentrál.

A csodálatos labdarúgó-karriert nem követte hasonló edzői pályafutás Gera Zoltán életében. A korábbi kiváló labdarúgó kétségkívül az évezred egyik legjobbja idehaza, az egyetlen, aki eljutott egy nemzetközi kupa döntőjéig. A kispadon kevésbé volt sikeres: az U21-es válogatott élén nem váltotta meg a világot, majd a Vasasnál és Kecskeméten is megváltak tőle, utóbbi csapattal ki is esett az NB I-ből. Szeptember óta nincs munkája, helyette most a tanulásra koncentrál.

Gera Zoltánnak ősszel kellett távoznia Kecskemétről
Gera Zoltánnak ősszel kellett távoznia Kecskemétről / Fotó: Nemzeti Sport

Gera Zoltán életében mindig is fontos szerepet játszott a vallás, a Heteknek adott interjúban elárulta, hogy most teológiát tanul a Hit Gyülekezete által alapított Szent Pál Akadémián.

"Ott szeretnék helytállni, ahol a helyem van" – mondta a jövőjéről Gera sejtelmesen.

Gera Zoltán szakíthat az edzősködéssel

A Magyar Nemzet kiemelte, az is előfordulhat, hogy Gera pályát vált: ha marad is a futballon belül, akkor is más szerepkörben dolgozhat, noha sok munkát fektetett az edzősködésbe, és minden szükséges végzettséget megszerzett.

 

