Szoboszlai Dominik biztosan ott lesz a budapesti döntőn

A kedd esti Liverpool-PSG Bajnokok Ligája-mérkőzésen (21:00) nagy lépést tehet a május 30-i budapesti finálé felé Szoboszlai Dominik – bár kétgólos hátrányból nehéz dolguk lesz. A 25 éves magyar válogatott középpályásnak viszont egy lekötött programja már biztosan van arra a hétvégére, a magyar fővárosban rendezik ugyanis a világ legnagyobb kispályás amatőr futballtornájának, a Red Bull Four 2 Score-nak az országos döntőjét. Ezt pedig Szoboszlai arcával reklámozzák.
A május 31-i országos fináléban dől el, hogy melyik együttes képviselheti hazánkat a kanadai világdöntőben. A budapesti eseményre Szoboszlai mellett olyan korábbi válogatott labdarúgók kaptak meghívást, mint Torghelle Sándor, Kabát Péter és Juhász Roland.
Szoboszlai Dominik tehát biztosan Magyarországra látogat május utolsó hétvégéjére, de sokkal boldogabb lenne, ha nemcsak a kispályás amatőr futballtornán, hanem a Puskás Arénában megrendezésre kerülő Bajnokok Ligája-finálén is jelenése lenne a Liverpool játékosaként. Ehhez azonban előbb kétgólos hátrányból meg kellene fordítani a PSG elleni negyeddöntős párharcot, ami a magyar középpályás bevallása szerint sem lesz egyszerű feladat.
Készen állok meghalni a pályán holnap, és ezt minden játékos nevében elmondhatom. Nagyon akarjuk, és sokat dolgozunk érte
– mondta Szoboszlai hétfőn. Kiemelte, mindent bele fognak adni, és a legjobbjukat fogják nyújtani az első perctől kezdve az utolsóig.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.