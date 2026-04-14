Szoboszlai Dominik biztosan ott lesz a budapesti döntőn

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 14. 16:25
Budapestkispályás futball
Május utolsó hétvégén nemcsak Bajnokok Ligája-finálét rendezik meg Budapesten. A világ legnagyobb kispályás amatőr futballtornájának, a Red Bull Four 2 Score-nak az országos döntője is a magyar fővárosban lesz, és azon egészen biztosan Szoboszlai Dominik is részt vesz.
B.
A kedd esti Liverpool-PSG Bajnokok Ligája-mérkőzésen (21:00) nagy lépést tehet a május 30-i budapesti finálé felé Szoboszlai Dominik – bár kétgólos hátrányból nehéz dolguk lesz. A 25 éves magyar válogatott középpályásnak viszont egy lekötött programja már biztosan van arra a hétvégére, a magyar fővárosban rendezik ugyanis a világ legnagyobb kispályás amatőr futballtornájának, a Red Bull Four 2 Score-nak az országos döntőjét. Ezt pedig Szoboszlai arcával reklámozzák.

Fotó: Alex Pantling - UEFA

A május 31-i országos fináléban dől el, hogy melyik együttes képviselheti hazánkat a kanadai világdöntőben. A budapesti eseményre Szoboszlai mellett olyan korábbi válogatott labdarúgók kaptak meghívást, mint Torghelle Sándor, Kabát Péter és Juhász Roland.

A Red Bull Four 2 Score szabályrendszere:

  • négyfős csapatok kapus nélkül + egy opcionális csere
  • tízperces mérkőzések
  • az első és utolsó percben szerzett gólok kettőt érnek

Szoboszlai Dominik BL-döntőt játszana Budapesten

Szoboszlai Dominik tehát biztosan Magyarországra látogat május utolsó hétvégéjére, de sokkal boldogabb lenne, ha nemcsak a kispályás amatőr futballtornán, hanem a Puskás Arénában megrendezésre kerülő Bajnokok Ligája-finálén is jelenése lenne a Liverpool játékosaként. Ehhez azonban előbb kétgólos hátrányból meg kellene fordítani a PSG elleni negyeddöntős párharcot, ami a magyar középpályás bevallása szerint sem lesz egyszerű feladat.

Készen állok meghalni a pályán holnap, és ezt minden játékos nevében elmondhatom. Nagyon akarjuk, és sokat dolgozunk érte

– mondta Szoboszlai hétfőn. Kiemelte, mindent bele fognak adni, és a legjobbjukat fogják nyújtani az első perctől kezdve az utolsóig.

 

