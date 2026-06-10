Egy hatvan év körüli férfihez kérték a mentők gyors segítségét Fejér vármegyében, miután a beteg már napok óta erős vállfájdalomra panaszkodott. Akkor még senki sem sejtette, hogy a fájdalom valójában egy közeledő katasztrófa előszele.

Dráma Fejér vármegyében: a mentők szeme láttára omlott össze a vállfájásra panaszkodó férfi keringése / Fotó: KLAUDIA RADECKA / AFP

Mentőgépkocsi érkezett a helyszínre, bajtársaink megkezdték a vizsgálatokat, ekkor azonban a férfi keringése összeomlott. Az életmentők azonnal megkezdték az újraélesztést, jelezték a történteket a mentésirányítás felé és segélykocsit kértek

– osztotta meg a történteket az Országos Mentőszolgálat a Facebook-posztjában.

A rejtélyes vállfájdalom után jött a feketeleves

A helyszínre pillanatokon belül egy mentőtisztikocsi is száguldva érkezett meg, így a szakemberek már emelt szinten harcolhattak a férfi életéért-

Bajtársaink egy emberként küzdöttek a férfi életéért. Keringése többször visszatért, majd újra összeomlott, mire a számos életmentő beavatkozás és a mentők szakmai helytállása sikerre vezetett

– áll a posztban. Miután az állapotát stabilizálták, a rohamkocsi kórházba szállította a beteget.