Nagy Duett 2026Exatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
22°C Székesfehérvár

Rudolf névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Tényleg ennyit ér Szoboszlai? A balhék miatt bagóért szabadulnának tőle

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 17. 14:30
Arne SlotIan WrightGary NevilleLiverpoolkritikaszurkolók
A Manchester United-ikon Gary Neville nem tartja valami sokra a Liverpool magyar sztárját. A hibái miatt saccolják már-már nevetségesnek tűnő összegre Szoboszlai Dominik értékét?
LL
A szerző cikkei

Számos liverpooli és más angliai hírportálon nagy visszhangra talált Gary Neville egy megszólalása Szoboszlai Dominikról. A Manchester United és az angol labdarúgó-válogatott egykori jobbhátvédje több Premier League-legenda beszélgetése során meglehetősen alábecsülte a Liverpool magyar sztárjának piaci értékét.

Szoboszlai Dominikot talán a meggondolatlan hibái miatt árazta be Gary Neville        Fotó: Visionhaus

"Nevetséges", "röhejes" – ilyen és ezekhez hasonló jelzőkkel számolnak be a Neville részéről elhangzott összegre, miután így reagált Ian Wright felvetésére Szoboszlai esetleges eladásáról:

Azért, hogy kapjanak érte 60-70 milliót? Kit tudnál hozni ennyiért a helyére?

– tette fel a költői kérdést Gary Neville.

Mi szól Szoboszlai Dominik értéke ellen?

De mire alapozhatta ezt minden idők egyik legsikeresebb angol labdarúgója?! Hiszen Szoboszlait 2023-ban éppen az említett 60 millió fontért (26 milliárd forint) vásárolta ki a Liverpool a lipcsei szerződéséből, és azóta jócskán nőtt az értéke, ismertsége és az elismertsége: 

  • erre a szezonra a csapat legjobbjává érett (középpályásként, sőt gyakran védőként játszva 12 gól és 8 gólpassz a mérlege, négyszer is őt választották a hónap játékosának);
  • a Transfermarkt mára az átigazolása idején jelzett summa duplájára, 100 millió euróra (37 milliárd forint) emelte a becsült piaci értékét;
  • ezzel ő a klubja második, a Premier League-mezőny hetedik, és a világ 17. legtöbbre taksált futballistája;
  • a Real Madrid szemelte ki erősítésül;
  • a Pool az eladása helyett máris a 2028-ig érvényes szerződése meghosszabbításán ügyködik, a jelenlegi fizetése 2-2,5-szeresével díjazva Szoboszlai teljesítményét.

Neville mégis bántóan alábecsüli a magyar klasszist, akit az Arsenal-legenda Wright nagyon is dicsért és briliánsnak nevezett, Roy Keane pedig nevetve reagált egykori manchesteri csapattársa felvetésére, mondván: a Pool bolond lenne az említett összegért megválni tőle.

Mire alapozhatta a véleményét Gary Neville?

Szoboszlai remeklése ide vagy oda, a Liverpool minden idők egyik leggyengébben szereplő címvédője az angol bajnokságban. Az angol Ligakupából a nyolcaddöntőben, az FA-kupából és a Bajnokok Ligájából a negyeddöntőben esett ki, a Premier League-éllovas Arsenaltól pedig hat fordulóval a vége előtt 18 pont a hátránya. Persze a különösen a BL-ben remekelt (5 gól, 4 gólpassz) magyar sztár nélkül még rosszabbul is alakulhatott volna a Pool eredménysora, de Arne Slot vezetőedző nem véletlenül hangsúlyozta: a tavaly világrekordot jelentő kiadások (483 millió euró – azaz 176 milliárd forint) dacára, idén nyáron újra nagy változtatásokra lesz szükség a játékoskeretben. De mi indokolná, hogy Szoboszlai eladólistára kerüljön, pláne a fenti nyomott áron?! 

1. Könnyelmű hiba miatt támadták Szoboszlai Dominikot

A Pool úgy nyerte 4-1-re az idei első FA-kupa-meccsét januárban a harmadosztályú középcsapat Barnsley ellen, hogy Szoboszlai előbb parádés bombagólt lőtt, majd a saját kapuja előtt elrontott sarkazással még a szünet előtt felhozta az akkor 2-1-re szépítő kiscsapatot. Utóbb nemcsak a Liverpool-hívek és semleges futballrajongók, de korábbi nagyságok, illetve a saját és hajrában végül megsorozott ellenfél edzője is bírálta a könnyelmű megoldásáért: Slot a hanyagsága miatt beszélgetett el vele, Conor Hourihane pedig úgy érezte, lenézte őket a „tiszteletlen” magyar futballista. 

2.Üzenget a szurkolóknak, kap érte hideget-meleget

Az eredménytelenség okozta frusztrációt olykor azzal vezeti le Szoboszlai, hogy a Liverpool szurkolóin kéri számon az egyre fokozódó türelmetlenségüket. Márciusban a Premier League-ben kiesőjelölt, előre temetett Tottenham sorozatban hat vereség után éppen az Anfielden szerzett pontot (1-1) a 90. percben, mire az akkor is a vezető gól szerzőjeként értékelő Szoboszlai nehezményezte, hogy a csalódottan fújoló szurkolók rengeteg társa már a 80. perc környékén hazaindult, pedig végig szükség lett volna a biztatásukra.

3. Bocsánatot kellett kérnie, de nem sikerült valami jól

Ennél is nagyobb felháborodást váltott ki, amikor április elején, a Manchester Citytől kapott 4-0-s kupapofon után számonkérő karmozdulatokkal és arckifejezéssel jelezte a meccs végéig a vendégszektorban maradt keveseknek a nemtetszését.

Ráadásul ezt követően hiába próbált bocsánatot kérni a PSG elleni BL-negyeddöntő-visszavágó előtti sajtótájékoztatón, sokak szerint nem volt valami őszinte és meggyőző, amikor úgy fogalmazott: "Ha félreértés történt, akkor bocsánatot kérek".

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
