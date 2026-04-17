Tényleg ennyit ér Szoboszlai? A balhék miatt bagóért szabadulnának tőle

Számos liverpooli és más angliai hírportálon nagy visszhangra talált Gary Neville egy megszólalása Szoboszlai Dominikról. A Manchester United és az angol labdarúgó-válogatott egykori jobbhátvédje több Premier League-legenda beszélgetése során meglehetősen alábecsülte a Liverpool magyar sztárjának piaci értékét.
"Nevetséges", "röhejes" – ilyen és ezekhez hasonló jelzőkkel számolnak be a Neville részéről elhangzott összegre, miután így reagált Ian Wright felvetésére Szoboszlai esetleges eladásáról:
Azért, hogy kapjanak érte 60-70 milliót? Kit tudnál hozni ennyiért a helyére?
– tette fel a költői kérdést Gary Neville.
De mire alapozhatta ezt minden idők egyik legsikeresebb angol labdarúgója?! Hiszen Szoboszlait 2023-ban éppen az említett 60 millió fontért (26 milliárd forint) vásárolta ki a Liverpool a lipcsei szerződéséből, és azóta jócskán nőtt az értéke, ismertsége és az elismertsége:
Neville mégis bántóan alábecsüli a magyar klasszist, akit az Arsenal-legenda Wright nagyon is dicsért és briliánsnak nevezett, Roy Keane pedig nevetve reagált egykori manchesteri csapattársa felvetésére, mondván: a Pool bolond lenne az említett összegért megválni tőle.
Szoboszlai remeklése ide vagy oda, a Liverpool minden idők egyik leggyengébben szereplő címvédője az angol bajnokságban. Az angol Ligakupából a nyolcaddöntőben, az FA-kupából és a Bajnokok Ligájából a negyeddöntőben esett ki, a Premier League-éllovas Arsenaltól pedig hat fordulóval a vége előtt 18 pont a hátránya. Persze a különösen a BL-ben remekelt (5 gól, 4 gólpassz) magyar sztár nélkül még rosszabbul is alakulhatott volna a Pool eredménysora, de Arne Slot vezetőedző nem véletlenül hangsúlyozta: a tavaly világrekordot jelentő kiadások (483 millió euró – azaz 176 milliárd forint) dacára, idén nyáron újra nagy változtatásokra lesz szükség a játékoskeretben. De mi indokolná, hogy Szoboszlai eladólistára kerüljön, pláne a fenti nyomott áron?!
A Pool úgy nyerte 4-1-re az idei első FA-kupa-meccsét januárban a harmadosztályú középcsapat Barnsley ellen, hogy Szoboszlai előbb parádés bombagólt lőtt, majd a saját kapuja előtt elrontott sarkazással még a szünet előtt felhozta az akkor 2-1-re szépítő kiscsapatot. Utóbb nemcsak a Liverpool-hívek és semleges futballrajongók, de korábbi nagyságok, illetve a saját és hajrában végül megsorozott ellenfél edzője is bírálta a könnyelmű megoldásáért: Slot a hanyagsága miatt beszélgetett el vele, Conor Hourihane pedig úgy érezte, lenézte őket a „tiszteletlen” magyar futballista.
Az eredménytelenség okozta frusztrációt olykor azzal vezeti le Szoboszlai, hogy a Liverpool szurkolóin kéri számon az egyre fokozódó türelmetlenségüket. Márciusban a Premier League-ben kiesőjelölt, előre temetett Tottenham sorozatban hat vereség után éppen az Anfielden szerzett pontot (1-1) a 90. percben, mire az akkor is a vezető gól szerzőjeként értékelő Szoboszlai nehezményezte, hogy a csalódottan fújoló szurkolók rengeteg társa már a 80. perc környékén hazaindult, pedig végig szükség lett volna a biztatásukra.
Ennél is nagyobb felháborodást váltott ki, amikor április elején, a Manchester Citytől kapott 4-0-s kupapofon után számonkérő karmozdulatokkal és arckifejezéssel jelezte a meccs végéig a vendégszektorban maradt keveseknek a nemtetszését.
Ráadásul ezt követően hiába próbált bocsánatot kérni a PSG elleni BL-negyeddöntő-visszavágó előtti sajtótájékoztatón, sokak szerint nem volt valami őszinte és meggyőző, amikor úgy fogalmazott: "Ha félreértés történt, akkor bocsánatot kérek".
