Tényleg ennyit ér Szoboszlai? A balhék miatt bagóért szabadulnának tőle

Számos liverpooli és más angliai hírportálon nagy visszhangra talált Gary Neville egy megszólalása Szoboszlai Dominikról. A Manchester United és az angol labdarúgó-válogatott egykori jobbhátvédje több Premier League-legenda beszélgetése során meglehetősen alábecsülte a Liverpool magyar sztárjának piaci értékét.

Szoboszlai Dominikot talán a meggondolatlan hibái miatt árazta be Gary Neville Fotó: Visionhaus

"Nevetséges", "röhejes" – ilyen és ezekhez hasonló jelzőkkel számolnak be a Neville részéről elhangzott összegre, miután így reagált Ian Wright felvetésére Szoboszlai esetleges eladásáról:

Azért, hogy kapjanak érte 60-70 milliót? Kit tudnál hozni ennyiért a helyére?

– tette fel a költői kérdést Gary Neville.

Mi szól Szoboszlai Dominik értéke ellen?

De mire alapozhatta ezt minden idők egyik legsikeresebb angol labdarúgója?! Hiszen Szoboszlait 2023-ban éppen az említett 60 millió fontért (26 milliárd forint) vásárolta ki a Liverpool a lipcsei szerződéséből, és azóta jócskán nőtt az értéke, ismertsége és az elismertsége:

erre a szezonra a csapat legjobbjává érett (középpályásként, sőt gyakran védőként játszva 12 gól és 8 gólpassz a mérlege, négyszer is őt választották a hónap játékosának);

a Transfermarkt mára az átigazolása idején jelzett summa duplájára, 100 millió euróra (37 milliárd forint) emelte a becsült piaci értékét;

ezzel ő a klubja második, a Premier League-mezőny hetedik, és a világ 17. legtöbbre taksált futballistája;

a Real Madrid szemelte ki erősítésül;

a Pool az eladása helyett máris a 2028-ig érvényes szerződése meghosszabbításán ügyködik, a jelenlegi fizetése 2-2,5-szeresével díjazva Szoboszlai teljesítményét.

Neville mégis bántóan alábecsüli a magyar klasszist, akit az Arsenal-legenda Wright nagyon is dicsért és briliánsnak nevezett, Roy Keane pedig nevetve reagált egykori manchesteri csapattársa felvetésére, mondván: a Pool bolond lenne az említett összegért megválni tőle.

Mire alapozhatta a véleményét Gary Neville?

Szoboszlai remeklése ide vagy oda, a Liverpool minden idők egyik leggyengébben szereplő címvédője az angol bajnokságban. Az angol Ligakupából a nyolcaddöntőben, az FA-kupából és a Bajnokok Ligájából a negyeddöntőben esett ki, a Premier League-éllovas Arsenaltól pedig hat fordulóval a vége előtt 18 pont a hátránya. Persze a különösen a BL-ben remekelt (5 gól, 4 gólpassz) magyar sztár nélkül még rosszabbul is alakulhatott volna a Pool eredménysora, de Arne Slot vezetőedző nem véletlenül hangsúlyozta: a tavaly világrekordot jelentő kiadások (483 millió euró – azaz 176 milliárd forint) dacára, idén nyáron újra nagy változtatásokra lesz szükség a játékoskeretben. De mi indokolná, hogy Szoboszlai eladólistára kerüljön, pláne a fenti nyomott áron?!