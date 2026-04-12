Könnyfakasztó, Szoboszlai Dominik valóra váltotta egy magyar kisfiú álmát

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 12. 11:45
A Fulham-Liverpool mérkőzés után találkozott a kisfiúval. Szoboszlai Dominik valóra váltotta Dávid álmát.

Szoboszlai Dominik ezúttal is a kezdőcsapatban kapott helyet, és végig a pályán volt a Liverpool–Fulham (2-0) angol bajnokin. A magyar válogatott csapatkapitánya ismét megbízható játékot nyújtott, a lefújás után pedig egy igazán különleges pillanat is jutott neki: az Anfielden találkozott egyik legnagyobb rajongójával, Dáviddal, aki a helyszínen buzdította a Vörösöket.

Dávid és ikertestvére közösen vehettek részt a Vörösök mérkőzésén, amelyhez hatalmas segítséget nyújtott a Liverpooli Mozgáskorlátozottak Szurkolói Egyesülete (LSDA). A szervezet fogyatékossággal élő gyermekeket támogat, így juthatott el a magyar kisfiú is az Anfieldre, akinek legnagyobb álma az volt, hogy egyszer találkozhasson példaképével, Szoboszlai Dominikkal. 

A vágy végül valóra vált: a győztes mérkőzés után a magyar válogatott csapatkapitánya közös fotót készített a testvérpárral, a megható pillanat pedig pillanatok alatt bejárta az internetet.

A Liverpool legközelebb jövő hét kedden (21:00) a PSG-t fogadja hazai pályán a Bajnokok Ligája visszavágóján. Szoboszlai Dominik együttese nehéz helyzetből várja az összecsapást, hiszen az első mérkőzésen 2-0-s vereséget szenvedett.

 

