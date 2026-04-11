Tüntettek a szurkolók a Liverpoolnál, így reagáltak Szoboszlaiék

A Bajnokok Ligája negyeddöntőjében a PSG ellen elszenvedett 2-0-ás vereség után szombaton a Fulhamet fogadta hazai pályán Arne Slot együttese. Szoboszlai Dominik ezúttal is a kezdőcsapatban kapott helyet, Kerkez Milos azonban csak a kispadon ült. Már a mérkőzés előtt feszült hangulat uralkodott, hiszen a szurkolók a lelátókon tüntettek a megemelkedett jegyárak miatt. A Vörösök azonban magabiztosan kezdték a meccsett, a 36. percben Rio Ngumoha szerezte meg a vezetést, majd négy perccel később a nyáron távozó Mohamed Szalah is betalált. A Liverpool-Fulham mérkőzés első félideje 2-0-s hazai vezetéssel zárult.
A térfélcserét követően a vendégek erőre kaptak, azonban a helyzeteiket nem tudták kihasználni. A Liverpool előtt is adódott egy két nagyobb lehetőség, a 76 .percben Szoboszlai Dominik egy szöglet után csavart rögtön a kapura, ám a Fulham kapusa védeni tudta. Azonban a második félidőben egyik csapat sem tudott a kapuba találni, így a Liverpool-Fulham 2-0-ás végeredménnyel zárult. Ezzel a győzelemmel pedig úgy látszik megtört a jég a Vörösöknél, hiszen a bajnokságban legutóbb februárban, a West Ham ellen tudtak győzni.
A Liverpool legközelebb jövő hét kedden (21:00) hazai pályán fogadja az PSG-t a Bajnokok Ligája negyeddöntőjének visszavágóján.
