Szoboszlai Dominik túl éretlen? Még alkalmatlannak tartják Liverpoolban

Egyelőre nem mindenki repes az örömtől Liverpoolban amiatt, hogy Szoboszlai Dominikra kerülhet a csapatkapitányi karszalag. A magyar középpályás kapcsán hónapok óta visszatérő téma, hogy mikor válhat a Vörösök első számú vezérévé. Mohamed Szalah és Andy Robertson nyári távozásával ráadásul még közelebb kerül a tűzhöz: a hierarchiában Virgil van Dijk mellett legfeljebb Alisson Becker előzi meg.

Szoboszlai Dominik a jövőben jó eséllyel pályázhat a Liverpool csapatkapitányi karszalagjára / Fotó: James Gill - Danehouse

Szoboszlai Dominik még nem áll készen a feladatra?

A klubbal foglalkozó Rousing The Kop az Everton elleni városi derbin látottakra hivatkozva fogalmazott meg kritikát, mely szerint Szoboszlai jelenleg még nem elég érett a kapitányi szerepre, különösen, ha Van Dijkhoz hasonlítjuk.

Kiemelik, hogy a holland védő a városi derbin nemcsak a pályán irányította példamutatóan a csapatot, hanem a mérkőzés utáni megszólalásai is igazi vezérhez méltóak voltak.

Nem túlzás azt mondani, hogy nehéz szezonunk van. Nagyon gyengék voltunk ahhoz képest, amit megszoktunk, és amit a Liverpoolnál elvárnak a szurkolók. Jövőre minden szempontból sokkal jobbnak kell lennünk. Ez a valóság

– fogalmazott nyersen, de őszintén a jelenlegi csapatkapitány.

A portál szerint ez a fajta felelősségvállalás még nem jelenik meg kellő rendszerességgel a magyar kapitányjelöltnél.

Bár kiemelik: Szoboszlai jó úton halad, az idény során viszont akadt néhány vitatott megmozdulása – például a szurkolók felé tett gesztusa vagy egyes nyilatkozatai. Emellett jelenléte egyelőre nem biztosít akkora mentális támaszt a csapattársaknak, mint a hollandé.

Ugyanakkor Virgil van Dijk sem lesz már fiatalabb: júliusban a 35-öt tölti, és minden bizonnyal csak néhány idény van hátra számára világklasszis szinten. Ezt követően pedig Szoboszlai Dominiknél ideálisabb jelöltet nehéz lenne találni a csapatkapitány posztra.