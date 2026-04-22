Meghalt a gitárkirály, aki Hendrixszel és a Rolling Stonesszal is együtt zenélt

Újabb hatalmas űrt hagyott maga után a rockvilág: Gardnerville-i otthonában, békésen távozott az élők sorából Dave Mason. A hírt a család szóvivője erősítette meg, mély fájdalommal tudatva, hogy a Rock & Roll Hall of Fame halhatatlanja örökre letette a gitárt. Mason nem csupán egy zenész volt a sok közül: ő volt az az ember, aki nélkül a hatvanas évek pszichedelikus rockja és a legnagyobb világslágerek fele ma nem úgy szólna, ahogy ismerjük.

Egy éven át küzdött a gyilkos kórral Dave Mason

2024-ben súlyos fertőzés támadta meg a szervezetét. Emiatt kénytelen volt lemondani a turnéit, és az elmúlt egy évet bátor küzdelemben töltötte a betegséggel szemben. Bár rajongói reménykedtek a felépülésében, a szervezete végül feladta a harcot.

Dave Mason figyelemre méltó életet élt, amelyet a zenének és az általa szeretett embereknek szentelt

– emlékezett meg róla a családja.

Hendrixszel és a Rolling Stonesszal is zúzott

Mason karrierje maga volt a megtestesült rock-legenda. A Traffic alapítójaként olyan himnuszokat írt, mint a Feelin' Alright?, amit később Joe Cocker tett világhírűvé. De a saját neve mellett ott szerepelt a Fleetwood Mac, a Rolling Stones, George Harrison és Jimi Hendrix neve is.

Élete egyik legmeghatározóbb pillanataként emlegette, amikor Hendrixszel szemben ülve, akusztikus gitárral a kezében rögzítették az All Along the Watchtower című dalt.

Ha választanom kell egyetlen pillanatot, az az lenne, amikor Hendrixszel szemben ülve felvettük a dalt. Az mindent visz

– nyilatkozta korábban.

Csak a pénz és a lányok érdekelték?

Bár a világ a lábai előtt hevert, Mason sosem érezte jól magát a csillogásban. Megmaradt annak a vidéki angol srácnak, aki egyszerűen csak imádta a bluest és a jó dallamokat. Kerülte a felesleges felhajtást, és ízig-vérig zenész maradt, nem pedig celeb.

Még mindig nem szeretek ott állni a reflektorfényben. Kényelmetlenül érzem magam. Nem vagyok rocksztár, maradjunk annyiban. Sosem akartam az lenni. Csak jó zenét akartam írni, keresni egy kis pénzt, és jól érezni magam. Fiatalabb koromban pedig csajozni

– vallotta be őszinte nyersséggel egy 2020-as interjúban.