KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Csilla, Noémi névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Meghalt a gitárkirály, aki Hendrixszel és a Rolling Stonesszal is együtt zenélt

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 22. 10:10
A legnagyobbakkal zenélt együtt, mégsem vágyott a rivaldafényre. Dave Mason, a Traffic alapítója és a rocktörténelem egyik legmeghatározóbb alakja 79 éves korában, hosszú betegség után adta fel a harcot.
Bors
A szerző cikkei

Újabb hatalmas űrt hagyott maga után a rockvilág: Gardnerville-i otthonában, békésen távozott az élők sorából Dave Mason. A hírt a család szóvivője erősítette meg, mély fájdalommal tudatva, hogy a Rock & Roll Hall of Fame halhatatlanja örökre letette a gitárt. Mason nem csupán egy zenész volt a sok közül: ő volt az az ember, aki nélkül a hatvanas évek pszichedelikus rockja és a legnagyobb világslágerek fele ma nem úgy szólna, ahogy ismerjük.

Dave Mason, a Traffic társalapítója és a Rock & Roll Hall of Fame tagja volt
Dave Mason, a Traffic társalapítója és a Rock & Roll Hall of Fame tagja volt
 Fotó: Music City Roots/Youtube.com

Egy éven át küzdött a gyilkos kórral Dave Mason

2024-ben súlyos fertőzés támadta meg a szervezetét. Emiatt kénytelen volt lemondani a turnéit, és az elmúlt egy évet bátor küzdelemben töltötte a betegséggel szemben. Bár rajongói reménykedtek a felépülésében, a szervezete végül feladta a harcot.

Dave Mason figyelemre méltó életet élt, amelyet a zenének és az általa szeretett embereknek szentelt

– emlékezett meg róla a családja.

Hendrixszel és a Rolling Stonesszal is zúzott

Mason karrierje maga volt a megtestesült rock-legenda. A Traffic alapítójaként olyan himnuszokat írt, mint a Feelin' Alright?, amit később Joe Cocker tett világhírűvé. De a saját neve mellett ott szerepelt a Fleetwood Mac, a Rolling Stones, George Harrison és Jimi Hendrix neve is.

Élete egyik legmeghatározóbb pillanataként emlegette, amikor Hendrixszel szemben ülve, akusztikus gitárral a kezében rögzítették az All Along the Watchtower című dalt.

Ha választanom kell egyetlen pillanatot, az az lenne, amikor Hendrixszel szemben ülve felvettük a dalt. Az mindent visz

– nyilatkozta korábban.

Csak a pénz és a lányok érdekelték?

Bár a világ a lábai előtt hevert, Mason sosem érezte jól magát a csillogásban. Megmaradt annak a vidéki angol srácnak, aki egyszerűen csak imádta a bluest és a jó dallamokat. Kerülte a felesleges felhajtást, és ízig-vérig zenész maradt, nem pedig celeb.

Még mindig nem szeretek ott állni a reflektorfényben. Kényelmetlenül érzem magam. Nem vagyok rocksztár, maradjunk annyiban. Sosem akartam az lenni. Csak jó zenét akartam írni, keresni egy kis pénzt, és jól érezni magam. Fiatalabb koromban pedig csajozni

– vallotta be őszinte nyersséggel egy 2020-as interjúban.

Dave Masont felesége, Winifred és lánya, Danielle gyászolja. A zenei világ pedig egy olyan zsenit veszített el, aki bár nem vágyott a fényre, mégis beragyogta azt – adta hírül a People magazin.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu