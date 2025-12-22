Szoboszlai Dominik családja hangolódik a karácsonyra, miután a magyar válogatott focista lejátszotta az ünnep előtti utolsó mérkőzését a Liverpoolban. Sőt, a Tottenham elleni 2-1-es győzelem egyben a középpályás utolsó meccse is volt 2025-ben. Mint ismert, az angol bajnokság 18. fordulóját ugyan december 26-28. között rendezik meg, viszont Szoboszlai a Spurs ellen megkapta szezonbeli ötödik sárga lapját a Premier League-ben, így eltiltás miatt kihagyni kényszerül a jövő hét szombati, Wolves elleni találkozót (16:00, tv: Spíler 1).

Szoboszlai Dominik családja már a karácsonyra hangolódik / Fotó: Mediaworks

Szoboszlai Dominik családja számára különleges lesz a karácsony

A Liverpool magyar középpályása legközelebb majd csak újév első napján, a Leeds ellen léphet pályára. Ugyan az edzéseken részt kell vennie, de az eltiltása lehetővé teszi, hogy az ünnepekre készülhessen családjával és pihenjen. Utóbbi rá is fér, mert ebben a szezonban több mint 2100 percet töltött a pályán. Az idei karácsony ráadásul különleges lesz Szoboszlai Dominik és felesége, Buzsik Borka számára, hiszen ez lesz az első közös ünneplés az augusztus elején megszületett kislányukkal. A futballista felesége pedig már egyértelműen karácsonyi lázban ég – szúrta ki az Origo.

Szoboszlai felesége az Instagram-sztorijában mutatta meg követőinek a család karácsonyfáját és egy mézeskalács házat is.

Buzsik Borka és kislánya nemrégiben egy karácsonyi boltban is feltűntek, ahol egymást érték a csillogó fadíszek és ünnepi dekorációk. Az éles szemű rajongók kiszúrták, hogy a Christian Dior márka darabjairól volt szó. A hivatalosan oldalon ezeknek a díszeknek ára igencsak borsos: 4 darab fagömb, 450 euróba, azaz körülbelül 172 ezer forintba kerül.