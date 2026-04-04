BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Vilmos, Bíborka névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

„A vereségek után rájövök, mi a legfontosabb" - Szoboszlai Dominik a kislányáról beszélt

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 04. 20:30
Sokat változtatott az apaság a Liverpool magyar labdarúgóján. Szoboszlai Dominik már nem veszi annyira a szívére a kudarcokat a kislánya megszületése óta.
HWK
A szerző cikkei

Szoboszlai Dominik a feleségével, Buzsik Borkával és a tavaly augusztusban született kislányukkal Merseyside-on él, és a 25 éves labdarúgó a Liverpool Echonak elárulta, az apaság óta megváltozott a világnézete.

Fotó: TumbaszHedi

Az apaság sokat változtatott rajtam. Régen nagyon dühös voltam a vereségek után, amikor valami nem úgy sikerült, ahogy szerettem volna, de mióta megszületett a lányom, már csak két percig vagyok dühös. Aztán eszembe jut ő, és rájövök, mi a legfontosabb az életben

 - fogalmazott a magyar válogatott csapatkapitánya.

Szoboszlai arról is beszélt, hogy a Liverpoollal idén van esélyük arra, hogy a Bajnokok Ligája döntőjében játszhassanak. Ha ez sikerül, akkor Budapesten lépne pályára a sorozat fináléjában.

"Néha csak egy kis gondolat villan fel a fejemben, néha beszélgetek a feleségemmel arról, milyen lenne, ha Budapesten lépnék pályára a döntőben. Az én hazámban mindenki tudja, mit jelent magyarnak lenni, és az egész karrierem legnagyobb álma az volt, hogy megnyerjem a Bajnokok Ligáját. Szóval, ha ott nyerhetném meg, most azonnal aláírnám" - fogalmazott Szoboszlai a BL-döntőről.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
