„A vereségek után rájövök, mi a legfontosabb" - Szoboszlai Dominik a kislányáról beszélt

Szoboszlai Dominik a feleségével, Buzsik Borkával és a tavaly augusztusban született kislányukkal Merseyside-on él, és a 25 éves labdarúgó a Liverpool Echonak elárulta, az apaság óta megváltozott a világnézete.

Szoboszlai Dominik a kislányáról beszélt Fotó: TumbaszHedi

Szoboszlai Dominik kislánya a legfontosabb

Az apaság sokat változtatott rajtam. Régen nagyon dühös voltam a vereségek után, amikor valami nem úgy sikerült, ahogy szerettem volna, de mióta megszületett a lányom, már csak két percig vagyok dühös. Aztán eszembe jut ő, és rájövök, mi a legfontosabb az életben

- fogalmazott a magyar válogatott csapatkapitánya.

Szoboszlai arról is beszélt, hogy a Liverpoollal idén van esélyük arra, hogy a Bajnokok Ligája döntőjében játszhassanak. Ha ez sikerül, akkor Budapesten lépne pályára a sorozat fináléjában.

"Néha csak egy kis gondolat villan fel a fejemben, néha beszélgetek a feleségemmel arról, milyen lenne, ha Budapesten lépnék pályára a döntőben. Az én hazámban mindenki tudja, mit jelent magyarnak lenni, és az egész karrierem legnagyobb álma az volt, hogy megnyerjem a Bajnokok Ligáját. Szóval, ha ott nyerhetném meg, most azonnal aláírnám" - fogalmazott Szoboszlai a BL-döntőről.